“Hedefimiz lig şampiyonluğu”

GAÜ Çetinkaya Kulüp Başkanı Asım Vehbi, ilk devrede bir takım şansızlıklar yaşadıklarını hatırlatarak, bu şanssızlıkların ikinci yarı yaşanmaması takdirde şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi. Asım Vehbi, öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da bir kez daha yineledi.

Hüseyin KIRAL

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede ilk devrede şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, ikinci devreye oyuncularının sakatlıklardan kurtulmuş ideal kadro ile lige devam edeceklerini söyledi. Vehbi, ilk devre yaşadıkları şansızlıkları, yaşamamaları takdirde günün sonunda ligi şampiyon olarak tamamlayacaklarına inancının tam olduğunu bir kez daha yineledi.

Vehbi: “İdeal bir kadro kuramadık”

Sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ancak, oynanan karşılaşmalar sonunda özellikle Esin Sonay, İbrahim Çıdamlı ve Serhan Önet’in uzun süreli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ideal kadroyu oluşturamadıklarını bunun böyle olmasıyla da arzulanan puanları toplayamadıklarını belirten GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, ikinci yarıya ideal kadro ile girmenin hazırlıklarını yaptıklarına değindi. İlk devrenin sonunda Turan Altay’ın verdiği raporlar doğrultusunda arzu edilenin az gerisinde olduğunun altını çizen Asım Vehbi, sakat oyuncuların İbrahim Çıdamlı dışında iyileştiği bilgisini verdi. Başkan Vehbi, İbrahim Çıdamlı’yı kupaya değilse de ligin ikinci devresine yetiştirilmesi için çalışmalara aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Vehbi; “Öncelikli hedefimiz olan lig şampiyonluğuna ulaşabilmemiz için ikinci devre maçlarımıza ideal on birin dışında çıkmamamız gerekir ki şampiyonluk ipini göğüsleyelim” dedi.

“Maraş takımını önemsiyoruz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl adı geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi adına oynanacak olan Federasyon Kupası ilk turunda Birinci Lig ekiplerinden Maraş ile eşleşen GAÜ Çetinkaya’da Başkan Asım Vehbi, Maraş’ı kesinlikle küçümsemediklerini söyledi. Vehbi, “Özellikle tek maçlık sistemlerde rakibi hafife alındığı zaman başlarına neler gelebileceğini bildikten sonra asla böyle bir davranış içine girmeyiz. Eminim Maraş takımı da bizi elemek için aynı ciddiyetle çalışacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğudur. Ancak kupada da yürüyebileceğimiz son noktaya kadar da yürümek istiyoruz” dedi.