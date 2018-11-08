“Hedefimiz kupada başarılı olmak”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı forması giyen tecrübeli futboldu Burak Sarıkaya gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu. Sarıkaya ligi iyi bir yerde bitirme hedefinde olduklarını, esas hedefin kupa olduğunu belirtti.

Burak sözlerine, “Sezona çok iyi bir performans ile giriş yaptık ancak arka arkaya yaşadığımız sakatlık ve kart cezaları biraz düşüş yaşamamıza sebep oldu” diyerek başladı.

Geçen yılki şampiyonluk hedefinden sonra Binatlı olarak bu sene genç, koşan ve dişli bir takıma sahip olduklarını ifade eden Burak, yönetim, teknik ekip ve futbolcular üçgeni olarak çok güzel ve huzurlu bir ortamda çalıştıklarını söyledi.

Bu hafta aldıkları Merit Alsancak Yeşilova galibiyet ile moral bulduklarını söyleyen deneyimli futbolcu, “Binatlı olarak her rakibe saygı duyan, her maçı kazanmak isteyen iyi bir takımız. Bu seneki hedefimiz kesinlikle kupa ve ligi iyi bir yerde bitirmektir” diyerek sözlerini tamamladı.