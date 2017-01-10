Haldun OKTAY

Binatlı’nın tecrübeli teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu. Deneyimli teknik adam, ilk devrenin son haftalarındaki yakaladıkları çıkışa dikkat çekerek hedeflerinin sezon sonunda ilk 7 takım arasında yer almak olduğunu söyledi.

Davutoğlu: “Özgüvenini kaybeden bir takım vardı”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, göreve geldiği günlerde takımın moral olarak çökmüş olduğunu, yapılan çalışmalarda da bunu hissettiklerini söyledi. O günlerde öz güvenini kaybeden bir Binatlı olduğunu yineleyen Davutoğlu, ilk günden itibaren sürenin kısa olmasına rağmen bunları tespit edip en hızlı şekilde oyuncuların performanslarını daha yukarıya çektiklerini ifade etti.

“Kondisyon, fizik ve taktik çalışmalarına önem veriyoruz”

Gökmen Davutoğlu, devre arasında daha çok fizik kondisyon ve taktik çalışmalara önem vererek çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Futbolcuların kendini ne kadar güçlü ve kuvvetli hissederse öz güveninin o kadar daha arttığına dikkat çeken başarılı teknik adam, bütün çalışmalarının bu yönde olduğunu belirtti.

“Hedefimiz ilk 7 takımın içinde yer almaktır”

Transferde Kaymaklı’dan Musa Şanlıer’i kiraladıklarını hatırlatan Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, yabancı bir forvet bir de stoper mevkisi arayışında olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, ikinci devrede hedeflerinin kesinlikle ilk 7 takımın içinde yer almak istediklerini ifade etti. Koop Bank Kıbrıs Kupası hakkında da konuşan Davutoğlu, kupada da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini yineledi. Kendisinin yönetimle sonraki süreç için görüşmediğini aktaran Gökmen Davutoğlu, bu tip konuların zamanı geldiğinde görüşüleceğini sözlerine ekledi.