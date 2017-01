“Hedefim, karakterli ve sevilen futbolcu olmak”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Gençler Birliği’nin başarılı oyuncularından Şenol Şöför, ADRES KIBRIS’ın sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, hem geçmişte yaşadığı anılarını hem de ilerleyen süreçlerdeki hedeflerini anlattı. Şöför, “her zaman ilk olarak karakterli ve sevilen bir futbolcu olmayı hedeflediğini” ifade etti. Şöför’ün bu sezon 3 golü bulunuyor. Şenol, ligin ilk devresinde Lefke, Yalova ve Baf Ülkü Yurdu filelerini havalandırdı.

“Futbola 8 yaşında Gençler Birliği’nin altyapısında başladım 14 yaşına kadar minik takım ve yıldızlarda mücadele ettim. A takım kariyerim 17 yaşında 2’nci Lig’de Mehmetçik’le ilk 11’de başladığım maçla oldu. Ayrıca o sezonu da unutamam. O sezon Birinci Lig’e yükselmiştik. Benim için çok iyi bir A takım başlangıcı oldu diyebilirim. A takımlar bazında ilk golümü yine aynı sezon Birinci Lig’e terfi için Play off oynamaya hak kazanmıştık. Mehmetçik’le karşılaşmıştık. O karşılaşmada ilk golümü atmıştım.”

“2014-15 SEZONUNDA OYNADIĞIMIZ MTG MAÇINI UNUTAMAM”

“Bugüne kadar unutamadığım golüm ilk A takım golümdü. Süper Lig’de ilk senemde MTG maçında dakika 90’da attığım güzel bir röveşata golümü asla unutamam. Attığım golle 2-2 olmuştu ve sonra bir gol daha atıp maçı 3-2 kazanmıştık. En unutamadığım maçtı. 2-1 mağlup durumdayken, son saniyelerde 2 gol atıp maçı kazanmıştık.”

“HOCALARIMIN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR”

Bugüne kadar beni çalıştıran tüm hocalarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İlk olarak Mustafa Kabasakal hocam olduğunu söyleyebilirim. En başta miniklerde ve yıldızlardayken üstümde çok emeği var ve A takımda da 1 sezon beraber çalıştık. Aydın Çırakoğlu hocam beni A takıma ilk çıkaran isimdi. Mehmet Bolkan hocamın üstümde emeği büyük. Bana saha içinde sorumluluk almamı öğreten kişi diyebilirim. Ahmet Ogan hocam, Süper Lig’de ilk kez mücadele ettiğim dönemde Süper Lig futbolunda neler yapabileceğimi her zaman söylerdi. Hasan Topaloğlu hocam zor dönemlerimde her zaman yanımda oldu, sakatlandığımda yalnız bırakmadı. Sadece futbol değil her konuda bana destek cıktı ve hala daha çıkıyor. Bu 5 hocamın şu ana kadar benim Futbol hayatımda çok önemli yerleri var.”

“SÜPER LİG ÜLKEMİZ FUTBOLUNUN VİTRİNİDİR”

“Süper Lig’e çıktığımız sezon benim tam olarak kendimi gösterdiğim yıldı diyebilirim. En gollü sezonumu geçirdiğim ve en mutlu günler yaşadığım yıldı. O sezon tam 10 gol kaydetmiştim. Süper Lig bence ülkemiz futbolunun vitrinidir. Her zaman göz önünde bulunuyoruz. Farklı bir yer, gerçekten futbolun zevkini alıyoruz.”

“HEDEFİM HER ZAMAN İÇİN KARAKTERLİ VE SEVİLEN FUTBOLCU OLMAK”

“Her zaman ilk olarak karakterli ve sevilen bir futbolcu olmayı hedefledim. Bundan sonraki dönemde de böyle olması için özverili olacağım. Ülke futbolunda iyi işler başarmayı, ismimi duyurmayı ve kupalar kazanmayı çok isterim. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındayım.”

“YAPTIĞIMIZ HATALARDAN DOLAYI HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞTIK”

“Geçen sezon son haftalara kadar yakaladığımız bir hava vardı ancak bunu kaybetmiştik. Bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladık ancak yaptığımız hatalardan ve şansızlıklardan dolayı bu hedeften uzaklaştık diyebilirim. Gençler Birliği olarak hedefimiz her zaman sıralamada ilk 4’ün içinde olmaktır. Bu sezonki hedeflerimizden biri de Kıbrıs Kupası’nı kazanmaktır.”