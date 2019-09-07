“Hedefim Girne Limanı'nı da temizlemek”

Balıkçılıkla ilgilenen Eray Karacamert, kirlilik içinde boğulan bir kıyının bir kısmını tek başına gönüllü olarak temizledi. Bunu bir akım başlatmak adına yaptığını söyleyen Karacamert, hedefinin Girne Limanı’nı da temizlemek olduğunu söylüyor.

Dila ŞİMŞEK

Balıkçılıkla ilgilenen Eray Karacamert, kirlilik içinde boğulan bir kıyının bir kısmını tek başına gönüllü olarak temizledi. Bunu bir akım başlatmak adına yaptığını söyleyen Karacamert, hedefinin Girne Limanı’nı da temizlemek olduğunu söylüyor.

Dikmenli genç Karacamert, ‘zıpkınla balık avlamaya’ giderken sıklıkla kullandığı Tatlısu ve Kaplıca arasındaki sahildeki çöplerin büyük bir kısmını temizledi.

Gerek yoldan geçen arabaların çöpünü attığı, gerek ise sahildeki insanların kirlilik yarattığı yol kenarındaki kıyıyı tamamen kendi emeği ile temizledi.

“Uzun zamandır bu yolu kullanıyorum ve insanların çöp attığını görüyorum”

Tatlısu ve Kaplıca arasındaki anayolu kullanırken, sahili hep kirli gördüğünü ve buna moralinin bozulduğunu belirten Karacamert, “Uzun zamandır bu yolu kullanıyorum ve insanların çöp attığını görüyorum. Benim de buna hep canım sıkılırdı, sinir olurdum. Ne yazık ki ülkemizde çöp yaratan çok ama temizleyen biri yok…” diyor.

“Organize olabilmek için, toplum bilinci yaratabilmek, insanların da bunu yapmasını teşvik ve desteklemek için yaptığım temizliği paylaştım”

Farkındalık yaratmak adına bunu sosyal medya hesabında da paylaştığını söyleyen Karacamert, “Yutdışında bu gibi eylemler çok görüyoruz. Ben de, sıradan bir vatandaşın ‘değişiklik’ yapabileceğini göstermek istedim. Kendimi doğasever olarak görüyorum ve doğanın bu şekilde kirlilik içinde yok olmaya başlamasını istemiyorum. Organize olabilmek için, toplum bilinci yaratabilmek, insanların da bunu yapmasını teşvik ve desteklemek için yaptığım temizliği paylaştım. Vermek istediğim mesajın insanlara çok güzel yayıldığını düşünüyorum. Birçok doğasever ve duyarlı kişiler beni arayarak, mesaj atarak desteklerini belirtti ve aynısını kendilerinin de yapacağını söyledi” şeklinde konuşuyor.

“İnsanlar çevreye karşı duyarlılığını sadece sosyal medyada değil, günlük hayatta da belirtmeli”

Karacamert, sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanlar hep havaya değil, biraz da çevresine baksın. Doğanın öneminin farkında olsunlar. Umarım bu yaptığım bir farkındalık yaratır ve sıradan insanların da çevreyi temiz tutabileceği, temizleyebileceği mesajını iletir. Bu olayın bu kadar destek toplamasıyla, birkaç arkadaşım ile denizde de temizlik yapmak üzerine anlaştık. Eğer Belediyeden izin almamız gerekiyorsa alarak, Girne Limanını temizlemek istiyoruz. İnsanlar çevreye karşı duyarlılığını sadece sosyal medyada değil, günlük hayatta da belirtmeli. Keşke çevre ihbar niteliğinde, gerçekten yürütülen bir hattımız olsa ve ciddi yaptırımları da olsa ki duyarsız insanlar cezasını çekebilse…”