“Hedefe ulaştığımız için mutluyuz”

Halit Dağ

K-Pet 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Gönyeli'nin genç kalecisi Kemal Bağbal YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl göreve gelen yeni yönetimle birlikte yeni bir oluşuma girdiklerini belirten Bağbal, “Geçtiğimiz yıl Play-Off'ta kaybettiğimiz Süper Lig’e yükselme şansını bu yıl şampiyon olarak gerçekleştirdik. Şampiyonluk tüm Gönyeli camiasına hayırlı olsun” dedi.

“Sezon öncesi konulan hedefe ulaştık”

Kemal, lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ifade ederek “Geçen seneki oluşumun içine yeni katılan arkadaşlarımızla Temmuz ayından itibaren yaklaşık 10 aylık çalışmalarımızın emeğini sezonun bitimine 2 hafta kala aldığımız için mutluyuz” ifadelerini söyledi.

“Kalıcı olmak istiyoruz”

Gelecek sezon Süper Ligde mücadele edeceklerini ifade eden Kemal, takıma yapılacak takviyeler ile birlikte sıkı çalışıp kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Genç kaleci ligde zirveye oynayarak Süper Lig’de sayısız şampiyonluğu bulunan, özlenen Gönyeliyi herkese izleteceklerini ifade ederken, şampiyonlukta emeği geçen başkan ve yönetim kuruluna, teknik ekibe, taraftara ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.