Hedefe ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig’de sezonun tamamlanmasına 1 maç kala lig ikinciliğini garantileyerek 8 sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Esentepe’de başarının mutluluğu yaşanıyor. Takımın teknik sorumlusu Davut Kansu, geçtiğimiz yıl kapısından döndükleri Süper Lig’e bu sezon her ne kadar sıkıntılar yaşasalar da hedefleri doğrultusunda yükseldiklerini ifade ettti.

Kansu: “Sezon başı hedefimizi ilk 6 olarak belirledik”

“2016 – 2017 futbol sezonunda Süper Ligi Play-off yarı finalinde kaybettikten sonra yeni sezonda hedefimizi Süper Lig olarak belirleyip 17 Temmuz 2017 tarihinde sezon hazırlıklarına başladık” diyerek sözlerine başlayan Esentepe antrenörü Davut Kansu, “Tabi ki yeni sezona başlarken mevcut kadroyu olabildiğince koruyup transfer çalışmalarına başladık. Ancak transfer piyasasının çok yüksek oluşu bunun yanında 6 oyuncunun takımdan ayrılması bizi biraz umutsuzluğa itse de çıkma hedefinden şaşmadan bu yılki hedefimizi ilk 6 olarak belirleyip sezona başladık” dedi.

“İstikrarsız başladık, sonra toparlandık”

İlk 6 haftada istikrarsız sonuçlar aldıklarını, 7’nci haftadan 15’inci haftaya kadar 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ilk devreyi 29 puanla ikinci sırada tamamladıklarını belirten Kansu, “İkinci devreye başlarken takımdan Emre Soytürk Galatasaray U21 takımına, golcü oyuncularımızdan Hasan Özçelik ve Turan İlçiktay’ın da takımdan ayrılması sonucunda ikinci devreye 2 TC’li oyuncu alarak başladık” dedi.

“Seri ve avantaj yakaladık”

İkinci devrenin ilk 8 haftasında 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak müthiş bir seri ve avantaj yakaladıklarını ifade eden Kansu, “Bundan sonrasında ise daralan ve yorulan kadro dezavantajını yaşayıp 5 haftada 1 puan almamız, alttan özellikle Girne Halk Evi takımının baskısı bizi mental olarak çok etkilese de son oynadığımız Mehmetçik maçında galip gelmemiz, Girne Halk Evi’nin kaybetmesi üzerine hedefimiz olan Süper Lig’e yükselmeyi başardık” şeklinde konuştu.

Teşekkür

“Artık son maçımız olan Doğancı maçını da oynayıp ligi tamamlayıp başarının keyfini çıkarıp tatile gireceğiz” diyen Esentepe antrenörü Kansu, “Bana bu süreçte yardımlarını esirgemeyen başkanım Gökmen Güneş ve yönetim kuruluna, sporcu sorumlusu Barış Çetin’e, başarının mimarları ayrılanlar da dahil olmak üzere futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim” diyerek sözlerini sonlandırdı.