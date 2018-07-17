Hedef üç kulvarda şampiyonluk

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami sezonun ilk çalışmasını yaptı. Geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi Spor Sağlık Performans Merkezi’nde yapılan testlerin ardından ilk saha çalışması Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirildi. Son iki yıldır attığı gollerle adından söz ettiren ve Yenicami’nin şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden olan John Ebuka Okoye de adaya gelerek takımın ilk çalışmasında yer aldı. Asker olan yeni transfer Rifat Hacıarifoğlu dışında siyah beyazlılar tam kadro olarak ilk çalışmasını yaptı.

John takıma dahil oldu

John Ebuka Okoye’nin gelmesi ile birlikte Yenicami yabancı oyuncu konusunda da hazırlıklarına tam kadro başladı. Oladele Oshobe ile birlikte bir süre önce adaya getirilen orta saha oyuncusu Godpower Afeiok’un da denendikten sonra kadroya dahil edilmesi bekleniyor. İki kamp yapacak olan Yenicami, bu kampların birini yurt içi, diğerini yurt dışında yapacak. 30 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde adada kamp yapacak olan Yenicami, 27 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde de Türkiye’de kamp çalışması gerçekleştirecek.

Devecioğlu: “Üç kulvarda şampiyonluk istiyoruz”

Yeni sezonun ilk antrenmanında konuşan Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu hedefin üç kulvarda da şampiyonluk olduğunu belirtti. John’un gelmesi ile yabancı oyuncu konusunda tam kadro olduklarını, ilk çalışmada asker olan Rifat’ın dışında takımın tamamının yer aldığını belirtti. “Tam kadro sezonu açmanın avantajını sezon boyunca kullanmak istiyoruz” diyen Devecioğlu, “Hedefimiz Süper Kupa, Kıbrıs Kupası ve lig maratonunda, üç kulvarda da şampiyonluktur” dedi.