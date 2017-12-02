“Hedef, seriyi devam ettirmek”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geliyor. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Oshan, YENİDÜZEN’e maçı değerlendirdi.

Oshan: “Mutlaka kazanmamız gereken bir maç…”

Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Oshan, son 4 haftada iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatarak, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını belirtti. Caner Oshan; “Son 4 haftada kazanıyoruz. Özellikle geçen hafta geriye düşmemize rağmen ezelli rakibimizi mağlup etmeyi başardık. Bu durum, takımda olumlu bir etki yarattı. Yakalanan bu seri sayesinde yukarılara tırmanmayı başardık. Hem daha yukarılara tırmanmak, hem de tekrardan aşağılara düşmemek için mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmada herhangi bir eksik oyuncumuz bulunmuyor. Rakibimiz, güçlü bir ekip. Onlar da bir seri yakalayıp, yarışın içinde olmak istiyor. İyi bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım, kazanan taraf biz oluruz” dedi.