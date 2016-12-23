Halit DAĞ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nın tercübeli futbolcusu Burak Sarıkaya Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, takım olarak hedeflerinin ilk beş içerisinde ligi tamamlamak ve kupayı kazanan taraf olmak olduğunu aktardı.

Sarıkaya: “Çıkışı sürdürmek istiyoruz”

Sözlerine “Ligde amacımız yukarıdan kopmadan ilk beş içerisinde tamamlamak” diyerek başlayan Sarıkaya, asıl hedefin ise kupayı kazanmak olarak belirlediklerini söyledi. Burak, lige kötü başladıklarını, Teknik Direktör Mehmet Bolkan’ın göreve gelmesiyle bir ivme yakaladıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

“Bolkan takıma enerji kattı”

“Mehmet Bolkan hocamızın enerjisi bizim için çok önemli bir artı oldu” diyen Sarıkaya, “Takım içinde bir baba gibi herşeyimizle ilgileniyor. Kulüp başkanı Fahri Altınör ve yönetim kurulu verdikleri sözleri tutuyor ve her zaman bizi destekliyorlar. Bu da bize olumlu yansıyor, güç veriyor” dedi. İyi bir takım olduklarını ve güzel bir arkadaşlık ortamı olduğuna vurgu yapan Sarıkaya, “Hocamızın enerjisi ve takım içi arkadaşlık bütünleşince başarılı sonuçlar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Düşüncem önce gol attırmak, sonra atmak”

“Taraftarlarımız benden gol bekliyor ama benim öncelikli işim gol attırmak daha sonra atmak” diyen Sarıkaya “Takım içinde Ertaç, Deniz ve Junior ile uyumumuz çok iyi. Bu uyum performansımıza da yansıyor” dedi. Burak son olarak ligde rakip seçmediklerini ve hangi takımın hangi konumda olduğunun önemli olmadığını belirterek her maça mutlak kazanmak için çıktıklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.