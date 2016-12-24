Halit DAĞ



K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücünü bu sezon kadrosuna kattığı dinamik orta saha oyuncusu Ali Akbulut YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.



Ali Akbulut sözlerine "Sezon öncesi Gençlik Gücü kulübüne transfer olmakla çok doğru bir karar verdiğimin bilincindeyim. Çok iyi çalışan başkan ve yönetim kurulumuz, harika karaktere sahip hocamız ve kaliteli takım arkadaşlarım var " diyerek başladı.



“Ülkemiz şartlarında bir futbolcunun futbol oynaması için çok iyi şartlara sahibiz. Ligde geriye kalan 13 haftaya baktığım zaman sakatlıklar ve cezalardan ötürü bir türlü tam kadro sahaya çıkamadık” diyen Akbulut, “Mormenekse maçı itibari ile tam kadro neler yapabileceğimizi son 4 haftada 3 galibiyet alarak göstermiş olduk” dedi.



“Hedef ilk 8 içerisinde olmak”

Ligde hedeflerini ilk 8 olarak belirlediklerini ve geriye kalan haftalarda takım olarak adlarından söz ettirmek istediklerini belirten Akbulut, “Bunu başarmak için takım ve kendi adıma çok iyi çalışıyoruz. Şimdiye kadar oynanan 13 maçın tümünde sahaya ilk 11 çıkarak kazanmak için elimden gelen herşeyi yaptığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı. Akbulut son olarak hedefinin bundan sonraki tüm maçlarda oynayarak takımıma en iyi katkıyı vermek ve Gençlik Gücü’nü ligde hak ettiği konuma ulaştırmak olduğunu söyledi.