'Hedef güven yaratıcı önlemler hayata geçirmek'

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Mağusa Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa milletvekili Asım Akansoy, İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve parti yöneticileri eşlik etti. Sanayi bölgesindeki iş yerlerini gezen Erhürman, yurttaşların yeni yılını kutladı. Mağusa Sanayi Bölgesindeki esnafın da sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerileri geliştirilerek esnafın kalkınmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

HEDEF BELLİ: ÖZGÜVENLE GELECEĞE YÜRÜYEN BİR TOPLUM YARATMAK

Genel Başkan Erhürman esnafla sohbetlerinde üç ayaklı yol haritasını da paylaştı. Erhürman bunların; bir an önce masadaki formül olan federasyon temelinde kapsamlı çözüme ulaşmak; kısa vadede kapsamlı çözüme ulaşmanın mümkün olmadığının görüldüğü koşullarda ise hedeflerin ülkeyi adım adım çözüme yaklaştıracak güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Bir diğer önemli hedefin ise kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratmak, kendi kendini yöneten ve kültürünü, varlığını geleceğe özgüvenle taşıyan bir toplum yaratmak olduğunu belirtti.