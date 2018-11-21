Hedef gençleri buluşturmak

İngiltere’de doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü’nün kuruluşunu önemsediğini belirten Özyiğit, birliği oluşturan gençlere teşekkür etti ve gençlerin ortaya koyduğu amaç ve hedefler doğrultusunda yapacakları çalışmaları desteklemenin, onlara yardımcı olmanın kendileri açısından onur vesilesi olacağını kaydetti.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek amacıyla kurulan Birliğe yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Özyiğit, “İngiltere başta olmak üzere yurtdışındaki gençlerimizin Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, bağlarını güçlendirecek adımları atarken, Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeleri üretmek adına da çalışmalar yapmaktayız” dedi.

Bu konuda bütünlüklü bir proje yürütmek gerektiğini belirten KTGBİ, yurtdışındaki gençlerin kendi dil ve kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için uğraşırken, diğer yandan da Kıbrıs’ta gençlerle buluşmalarını sağlamak amacında ortak çalışmaların gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle gençlik kamplarında Kıbrıs’taki gençlerle yurtdışındaki gençler arasında işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve bütünleşmenin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmesinin gerektiğini belirten KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, “Kendi kültürü ile ilgisi olmayan bir genç, kendi ülkesinin yabancısıdır. Bu nedenle İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında köprü kurup, ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin, İngiltere’de eğitim gören ve eğitim görmeyi planlayan üniversite ve lise öğrencilerinde harçların artacağı ve vize almanın zorlaşacağı yönünde endişelere değinen KTGBİ, bu konuyla ilgili lobicilik faaliyetleri olması gerektiğini vurguladı.