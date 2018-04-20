Hedef final

FIBA Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu, 20-22 Nisan tarihlerinde Macaristan’nın Sopron kentinde düzenlenecek olan Final Four maçlarıyla belli olacak.

Sopron Novamatic Arena’da gerçekleştirilecek organizasyonda, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ilk maçında Sopron Basket ile karşılaşacak. İki takımın finale kalma mücadelesi vereceği müsabaka, bugün ülkemiz saati ile 21.00’de oynanacak. Organizasyondaki karşılaşmalar BRT1 HD ve www.fiba.com/youtube kanalından naklen yayınlanacak.

Dört takım kupa için mücadele edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde bu sene Yakın Doğu Üniversitesi, Dynamo Kursk, UMMC Ekaterinburg ve Sopron Basket Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak için Final Four'da mücadele edecek.

Tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 22 Nisan pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı kazanması durumunda ilk kez katıldığı Euroleague'de adını finale yazdıracak ve UMMC Ekaterinburg ile Dynamo Kursk maçının kazananıyla kupa için mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı önceki gün Viyana'ya uçtu ve ardından Final Four'un düzenleneceği Macaristan'ın Sopron kentine 45 dakikalık bir otobüs yolculuğunun ardından ulaştı.Takım akşam saatlerinde maçın oynanacağı salonda ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kalaycıoğlu: “İlk kez katıldığımız Euroleague’de güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz”

Sporun Basket maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hazır olduklarını ve maç saatini beklediklerini söyledi.

“Nefesler Tutuldu” diyen Başantrenör Kalaycıoğlu, “FIBA Avrupa Ligi dörtlü finalde şampiyon olmak istiyoruz” dedi. En iyi şeklide hazırlandıklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Hedefimiz başarılı olarak ilk kez katıldığımız Euroleague de güzel bir sonuç elde etmek. Emin adımlarla ilerlediklemek istiyoruz. İyi oyunculara sahip takımlar kupa mücadelesi verecek. İlk maçımızda amacımız rakibimimizin iyi oyuncularını durdurabilmek ve hücumda etkili olabilmek. Zor maç olacağının bilincindeyiz, ona göre hazırlandık. En önemli noktamız savunmamızı güçlü tutabilmek olacak. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık artık iş sahada uygulamaya geldi. Oyuncularımın gereken performansı sahada göstereceğine inanıyorum. Bütün takımlara hayırlısı olsun” değerlendirmesinde bulundu.