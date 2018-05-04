“Hedef dünyalı insanlar yetiştirmek”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, basın mensuplarıyla bir araya geldi, Gönyeli bölgesindeki okullara yapılan yatırımlarla ve inşaatı devam eden üst geçitle ilgili son bilgileri aktardı.

Benli, bugün basın mensupları ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokul’nu gezerek okullara yaptıkları yatırımları ve birçok okulda henüz bulunmayan i5 işlemcili akıllı tahta uygulamasını anlattı.

Benli, okul ziyaretlerinin ardından ise Gönyeli’nin Güzelyurt ana yolu üzerindeki tamamen belediyenin öz kaynakları ile başlatılan üst geçit inşası ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Benli, üst geçidin tamamlanmasıyla Gönyeli trafiğinde büyük bir rahatlama olacağını söyleyerek “Gönyeli trafiği ülke trafiğinin en rahat trafiği olacak” dedi.

İlk olarak okullar gezildi

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, basın mensuplarıyla birlikte ilk olarak Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret etti. Gönyeli Belediyesi tarafından okullara kazandırılan i5 işlemcili akıllı tahtalarla verilen eğitimi inceledi. Basın mensupları ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, sınıflarda derslere katıldı, akıllı televizyonların işlevini yerinde inceledi.

“42 adet i5 işlemcili akıllı tahta var”

Benli, toplumun geleceği olan çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “işe yaramak güzel ve gurur vericidir. Hedef hızla küçülen dünyanın, dünyalı insanlarını yetiştirmektir” dedi.

Gönyeli’deki okullara 42 adet i5 işlemcili akıllı tahta alındığını aktaran Gönyeli Belediye Başkanı Benli, 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırarak akıllı kent hedefini taşıdıklarını söyledi.

“Çocuklar eğitimi evlerinde de takip edebilecek”

Benli, böylece çocukların eğitimlerini evlerinden bile takip edebilir hale geleceğini kaydetti. Gönyeli İlkokulu’nun yenilenmesi ve ülkenin ilk kampüs ilkokuluna dönüşmesi çalışmalarının da hızla devam ettiğini anlatan Ahmet Benli, hayatın her alanında gerek bakanlıklar gerekse diğer tüm dinamiklerle işbirliği içinde atılan adımlarda sonuç alıcı noktalara gelindiğini vurguladı.

Fiber müjdesi

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de gerek Güvenli Kent gerekse diğer teknoloji altyapılı projeler için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliğinde 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Benli: Gönyeli İlkokulu ülkenin ilk kampüs ilkokulu olacak

Gönyeli İlkokulu’nda da kısa bir basın açıklaması yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli ilkokuluna Türkiye Cumhuriyeti yardımları ve Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Gönyeli Belediyesi’nin öz kaynaklarından toplamda 24 derslik kazandırıldığını ifade ederek çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Benli: Üst geçit projesi 5.5 milyona tamamlanacak ve öz kaynaklarımızlar yapılıyor

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, basın mensupları ile birlikte inşaatı devam eden üst geçidi de ziyaret etti, son duruma ilişkin bilgiler aktardı.

Gönyeli’de atılan her adımın insan yaşamının kalitesini artırma hedefi taşıdığını belirten Benli, en büyük sorunlardan biri olan trafik yoğunluğunun yarattığı sorunları aşmak için hazırlanan üst geçit projesinin 5.5 milyona yakın bir maliyeti olduğunu ve tamamının Gönyeli’nin öz kaynaklarından finanse edildiğini söyledi.

“15 Haziran’da bitecek”

Ahmet Benli, sözleşmeye göre üst geçidin 15 Temmuz’da tamamlanması gerektiğini ancak müteahhittin 15 Haziran’da bitirme taahhüdünde bulunduğunu da aktardı.

Üst geçidin tamamlanması ile Atatürk Caddesi, Çağaloğlu Kavşağı ve Gönyeli çemberindeki trafik sıkışıklığının hafifleyeceğini belirten Benli, “Gönyeli trafiği ülke trafiğinin en rahat trafiği olacak” dedi.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin artık devletin yapacağı işleri yapabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.