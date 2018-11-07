Hedef 15 bin çocuğa ulaşmak

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Mehmet Samer'in yazdığı, Nergül Tuncay Fellahoğlu'nun yönettiği "Bremen Mızıkacıları'nın Zaferi" adlı çocuk oyunuyla 15 bine yakın çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileriyle buluşacak oyun 12 Kasım' da Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun tüm çocuklara ücretsiz sahnelenecek.