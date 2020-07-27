Eğitim Bakanlığı, Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyalini verse de, eğitimciler “hiçbir hazırlık, önlem ve bütçe çalışması yapılmadığını” söylüyor



YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar, “Okulların hangi tedbirlerle açılacağını bilmiyoruz, endişeliyiz” dedi, hiçbir somut çalışma olmadığını savundu.

Dila ŞİMŞEK

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Eylül’de okulların tekrardan yüz yüze eğitime başlaması sinyalini vermesi üzerine, eğitimciler ‘elle tutulur bir çalışma’ yapılmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan eğitimciler, okulların açılışında ne gibi sağlık, güvenlik ve telafi önlemlerinin alınacağını hala bilmediklerini ve endişeli olduklarını dile getirdi.

Uzmanlar, okulların ne zaman açılacağının değil, açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız gerektiğini savundu, doktorlar ve eğitim paydaşlarının bir araya gelerek acilen bir çalışma yapmasını söyledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı ile iki defa “Akademik Çalışma Takvimi” toplantısı yapmalarına rağmen okulların yeni normal, kısmi salgın ve tam salgın süreçlerinde nasıl organize olacağı ile ilgili bilimsel bir veri sunulmadığını ifade etti.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, Bakanlığın çalışmalara bugün başlaması gerektiğini vurgulayarak, gelişen teknolojiyle ihtiyaçların boyutunun da değiştiğini, bütçenin çok daha rasyonel hazırlanmasını kaydetti.

Öte yandan Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman ise, gerekirse bir dönem daha uzaktan eğitime devam edilmesini önererek, özellikle devlet okullarında sınıfların kalabalık ve dar oluşundan bahsetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, “Bakanlıktan somut bir şey istedik, ama bütçeyi de bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi okullar dezenfektanı bile kendi imkanlarıyla yarattı. Bunun yanı sıra okullarda sosyal mesafe, otobüslerde ulaşım nasıl sağlanacak bilmiyoruz. Bakanlık bunlara bir cevap vermeli” şeklinde konuştu.

Neler öneriliyor? Eğitim paydaşlarının da bulunacağı bir Bilim Kurulu oluşturulması.

Eğitim bütçesinin temizlik, güvenlik ve teknoloji de göz önünde bulundurularak arttırılması.

Eğitim Bakanlığı’nın sağlık, güvenlik, eğitim konusunda açılışla ilgili kapsamlı çalışmasını sendikalara sunması.

Dünya Sağlık Örgütü, Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine göre, ‘gerek görülürse’ uzaktan eğitime bir dönem daha devam edilmesi.

Devlet okullarında kalabalıktan kaçınılarak sosyal mesafe ortamı yaratılması için ‘sabahçı, öğlenci’ uygulamasının görüşülmesi.

Okullarda temizlik malzemeleri katkısı.

Okul otobüslerinin sosyal mesafeye uygun oturum sistemi ile sağlanması.

Uzaktan eğitim modelinde, dar gelirli ailelerin çocuklarına teknolojik destek sağlanması.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman: “Bir dönem daha uzaktan eğitime devam edilmeli”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, salgının durumuna göre okulların açılmasının en doğrusu olduğunu ifade ederek, gerekirse bir dönem daha uzaktan eğitime devam edilmesini istedi. Batman, bunun tek başımıza alabileceğimiz bir karar olmadığını dile getirerek, hem ülkemizdeki hem yurtdışındaki vakaları izlememiz gerektiğini kaydetti. Batman şunları söyledi: “Özellikle devlet okullarında bir öğrenciye düşen metrekare ne yazık ki çok az. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılda Lefkoşa ve Girne’de yoğunluktan dolayı kayıtlar bile aksamış, sınıf kalmamıştı. Dar sınıflarda 35-40 kişi olduğunu düşünürsek, bu salgını uyulması gereken mesafe kuralına uyarak atlatamayız. Çocukları riske sokmamak, gerekirse Şubat’a kadar uzaktan eğitime devam etmek gerekir.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş: “Eğitim alanı için bir Bilim Danışma Kurulu oluşturulmalıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş, sendikanın salgın sürecinin en başından beri, okulların yeniden güvenli bir şekilde nasıl açılacağı ile ilgili öğretmenlere eğitim düzenlediğini, bilimsel bir araştırma çalışması yürüttüğünü ve “COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” hazırladığını kaydetti. Maviş, okulların açılışıyla ilgili tarihin değil, nasıl açılacağının önemli olduğunu vurguladı. Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın alınacak önlemlerle ilgili somut bir çalışma sunmadığını belirten Maviş şöyle konuştu: “Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bize göre, Eğitim alanı için bir Bilim Danışma Kurulu oluşturulmalıdır. Kurulda sendika, eğitimciler ve doktorlara yer vererek, okulların açılımı yönünde ciddi kararlar alınmalıdır. Ailelerin güveni olmadığı gibi, bizler de endişeliyiz. Eğitim Bakanı ile iki kez görüştük, son görüşmemiz sonrası 21 gün geçti. Daha fazla zaman kaybetmeden somut adım atmalıyız.”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten: “Bakanlık çalışmalara bugün başlamalı”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, Eğitim Bakanlığı’nın Eylül’de okulların açılması kararına karşı, açıldığında eğitimin modülü, alınacak tedbirlerle ilgili hala doyurucu bir çalışma yapmadığını söyledi. Sarpten, “Önemli olan okulların ne zaman değil ne şekilde açılacağıdır. Bakanlık bu noktayı kaçırıyor. Hem salgın koşulları, hem gelişen dünyada teknolojiye uygun bir eğitim modülü ile eğitime dönmemiz gerekiyor. Ancak bu hazırlığın olduğunu söylemek çok zor… Dahası, geçtiğimiz dönemde uzaktan eğitim olduğu için telafi edilmesi gereken birçok konu var. Tatmin edici hazırlıkları henüz göremedik. Bugün işe başlanırsa zamanımız var demektir. Ancak kısa sürede çalışmalara başlanmazsa çok geç kalacağımız aşikar” şeklinde konuştu.

Dar gelirli ve dezavantajlı konumda olan ailelerin çocuklarının, uzaktan eğitim modelinde zorluklar yaşadığına dikkat çeken Sarpten, gelişen teknolojiyle eğitim modellerinin de değiştiğini, eğitim bütçesinin bu dönem çok daha rasyonel olması gerektiğini savundu.

Sarpten, Bakanlığın acilen adım atması gerektiğini dile getirdi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem: “Salgın yokmuş gibi bir takvim, hiçbir hazırlık yok…”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Selma Eylem, yarın Eğitim Bakanı ile bir görüşme yapacaklarını belirterek, buna rağmen görünen kadarıyla yeterli bir çalışma yapılmadığını söyledi. Eylem, şu anda gündemde öğretmenlik sınavı olsa da, salgın döneminde okulların açılımıyla ilgili net bir hazırlık görmediğini dile getirdi. “Bakanlıktan somut bir şey istedik, ama bütçeyi de bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi okullar dezenfektanı bile kendi imkanlarıyla yarattı. Bunun yanı sıra okullarda sosyal mesafe, otobüslerde ulaşım nasıl sağlanacak bilmiyoruz. Sınıflar zaten yeterince kalabalık ve sıkışıktı. Bakanlık bunlara bir cevap vermeli, ama yok…” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerini inceleyerek, ülkemize uyarlayıp hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Eylem, ‘krizin nasıl yönetildiğini gördük’ diyerek, sanki her şey yolunda gibi bir takvim hazırlandığını ve hiçbir hazırlık olmadığını söyledi.