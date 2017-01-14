Hazırlık maçı Gençlerin

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, dün hazırlık maçında bir araya geldi. Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0’lık skorla İskele ekibi Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Yakubu Mail, Nnaemeka ve İbrahim Köse kaydetti.