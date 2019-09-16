Hazırlanan rapor Anastasiadis'e sunuldu

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin kapalı Maraş ile ilgili faaliyetleri konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması olasılığına ilişkin hazırladığı rapor, bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunuldu.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu arasındaki görüşmede ana gündem maddesini oluşturdu.

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak en kısa zamanda açıklamaların olacağını söyledi.