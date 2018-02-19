'Hayvancılık en gözde yatırım alanı olabilir'

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek yetkilileriyle görüştü.



Şahali, “Hedefi tutturduğumuz takdirde bu ülkede hayvancılık en gözde yatırım ve istihdam alanlı olabilir” dedi.



Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileriyle görüşmenin başında basına yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığındaki bir önceki görev sürecinde, hayata geçirilecek olan uygulamaları Birlik ile tasarladıklarını, bir hususta tam olarak uyuşmanın mümkün olamayabileceğini dolayısıyla en geniş tabanla uzlaşı halinde ilerlemenin önemli olduğunu ifade etti.



Hükümet programında da yer alan bazı hususlara işaret eden Şahali, programda yer alan tarımsal alanların korunması, hayvancılığın temel girdi maddelerinin üretiminin teşvik edilmesi ve işini doğru ve bilimsel esaslarda yapanlara devlet tarafından daha çok destek verilmesi, hayvancılıkta üretimin artırılması gibi konuların hayvancı tarafından uzun yıllar dile getirilen konular olduğuna işaret etti.



Tarım alanında ciddi yapısal sıkıntıların bulunduğunu, bunların çözümlenemeyecek sorunlar olmadığını, ancak kaynakların doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Şahali, suyun rasyonel biçimde kullanılmasının, ülkenin kurak bir ülke olmasından dolayı bir zorunluluk olduğunu, arzu edilen verimin ancak suyun akıllıca kullanılması durumunda elde edilebileceğini söyledi.



Şahali, kırsal kesimin hayvancılık ve tarım açısından önemli olduğunu, ancak hayvancılık ve tarım için kırsal kesimde elverişli bir yapının söz konusu olmadığını belirtti.



Pazarlama ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Tarım Bakanı Şahali, hastalıkla mücadele programının genişletilerek kesintisiz sürdürüleceğini, hayvansal atıkların gelişi güzel bertarafının önüne geçilmesi, ağıl ıslahı ve hayvancının karında önemi rol oynayan hayvan refahının attırılmasının gündemlerinde olduğunu; bunun için hibe veya faiz destekli programlar geliştireceklerini kaydetti.



Hayvancılığın bugün istihdamda arzu edilen bir sektör olmadığını kaydeden Şahali, “Hedefi tutturduğumuz takdirde bu ülkede hayvancılık en gözde yatırım ve istihdam alanlı olabilir” dedi.



“KURU REZERV ARAZİLER...”



Kuru rezerv arazilerin hayvancılara, girdilerini karşılayabilmeleri düşüncesiyle, birden çok yıllığına icar edilmesi çalışmaları bulunduğunu dile getiren Şahali, çalışmaların yeni üretim yılına hazır edilmesi hedefleri bulunduğunu söyledi. Şahali, arazinin her yıl farklı üreticiye icar edilmesinin verim kaybına yol aşacağından, icar işlemlerinin çok yıllık yapılmasını tercih ettiklerini kaydetti.



“DESTEK PROGRAMI İNCELENİYOR”



Bir önceki hükümet tarafından hazırlanan destek programının incelemekte olduklarını ifade eden Şahali, programı Birlik’le birlikte de ele alacaklarını söyledi.



NAİMOĞULLARI



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları ise, Birlik olarak esas endişelerinin tarımla uğraşan binlerce köylünün geleceği olduğunu, bu gerçekle, politikaların şekillenmesinde sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.



Kurumlara bürokratların atanmasında iş bilen, üreticinin sorunlarını çözecek kabiliyete sahip kişilerin tercih edilmesini isteyen Naimoğulları, çiftçinin aramalarına cevap vermeyen pek çok bürokratla yıllarca çalışma zorunda bırakıldıklarını ifade etti.



Naimoğulları, “Bir litre sütün maliyeti neyse, koyun sütü, keçi sütünün maliyeti neyse, bu maliyetin üzerine politika yapılmasını istiyoruz” dedi.



“GİRDİ MALİYETİ YÜZDE 30 AZALTILABİLİR”



Naimoğulları, çiftçilerin kuru tarımdan uzaklaşılması ve yem bitkilerine yönelmesi halinde yem bitkisi girdi maliyetlerinin yüzde 30 azaltılabileceğini ifade etti.



Küçük baş hayvan ölümlerinin, uygulamada bulunan hastalıklarla mücadele çerçevesinde devam ettiğini kaydeden Naimoğulları, “Hayvancımız bedel ödeyerek hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi ileriye götürülebilmiştir” dedi; ancak, küçük baş hayvan nüfusunun artırılması çalışmalarının yanında hastalıklarla mücadele programına kesintisiz devam edilmesi gerektiğini de vurguladı.



Naimoğulları, bugün 700 küçük baş, bir o kadar da büyük baş hayvan yetiştiricisinin hastalıklardan arı sertifikası kazandığını vurguladı.



Üretim girdilerinin düşürülmesi, yeni pazarların bulunması ile üretimin artırılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Naimoğulları, aksi halde ülkedeki kaçakçılığın artacağı uyarısında bulundu.



Naimoğulları, “Acımaz davranıp doğru kararlar alarak, üreticiye de kulak asarak, bunu başarabileceğimize inanıyorum” dedi.



Gıda laboratuvarı kurulması gerektiğini belirten Naimoğulları, gıda laboratuvarı olmadığından ithal edilen yem katı maddeleri, ham maddeleri ve arpanın sorgulanır durumda olduğunu, bugün ülkeye proteini düşük yem katkı maddelerinin sokulduğunu gördüklerini kaydetti.