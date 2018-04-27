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"Hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında mağdur durumda"

"Hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında mağdur durumda"

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB), döviz kurunun yükselmesi ile  bütün girdilerin arttığı bir dönemde olunduğuna dikkat çekti

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Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB), döviz  kurunun  yükselmesi  ile  bütün  girdilerin  arttığı  bir  dönemde olunduğuna dikkat çekerek, “hayvancılar  ve imalatçıların yükselen  maliyetler  karşısında   sıkıntılı  ve  mağdur  durumda olduğunu” vurguladı.

SUİB Başkanı Mustafa Başlar, yazılı açıklamasında,  halkın  alım  gücünün de azaldığını,  mutfak  masraflarını  gayri  ihtiyari  kısmak  zorunda  olduğunu  kaydetti ve “Özellikle  çocukların  sağlıklı  gelişimi  için  mutfağın  vazgeçilmez  kalsiyum deposu  süt  ve  süt  ürünleri artık  mutfağı yavaş yavaş terk etmeye başlıyor” dedi.

Mayıs  ayının  ikinci  yarısında   Ramazan nedeniyle Arap piyasasına yönelik hellim satışının durma noktasına geleceğini belirten Başlar, ikinci pazar olan Türkiye’ye ihracatın da azaldığını ifade etti.

Başlar, açıklamasında, “Şu an  ortalama  günlük  süt  550  ton ve biz  imalatçılar  her şeye  rağmen   gelen  tüm   zamları  sırtlamış  durumdayız .  Çünkü bu sütü ziyan etmeden  işlemek  istiyoruz böylece  hayvancılarımızın   mağdur  olmaması  için  mücadele  veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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