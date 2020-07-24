Hayvancılar SÜTEK’te

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, süt bedelleri ödemesinin bayramdan önce yapılması talebiyle Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde eylem yaptı, net bir tarih için Tarım Bakanı Oğuz ile görüşme talebinde bulundu.

Süt bedellerinin ödenmemesi gerekçesiyle SÜTEK önünde toplanan Hayvancılar Birliği Üyeleri ve Başkanı Mustafa Naimoğulları, bayram öncesinde bu ödemenin yapılması için net bir tarih verilmesini istedi.

SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, bahçe kapısında karşıladığı üyelerle görüştü.

Görüşmede, Naimoğulları, hayvan üreticilerine yapılması gereken ödemenin bayramdan önce verilmesi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bu konuyu görüşmek için talepte bulundu.

Karadayı ile görüşen Naimoğulları, “Siz kime sordunuz da hayvancının parasını imalatçıya kredi olarak verdiniz? Her türlü özveriyi yaptık. Bize önümüzdeki haftaya bu paraları ödemek için gün vereceksiniz. Bu insanlar yem alamaz duruma geldi. Bayramdan önce ödememizi alacağız. Ödeme almayıp dilenelim mi?” dedi.