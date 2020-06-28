Hayvancıdan "süt banyosu" ile isyan

Sütü elinde kalan hayvancı, köy meydanında "Yazıklar olsun böyle düzene" diye isyan ederek süt banyosu yaptı, yaşadığı sıkıntıyı bu yolla protesto etti.

Mağusa bölgesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bir üretici, kendisinden alınmayan sütün elinde kalmasını ilginç bir yöntemle protesto etti.

Tuzla köyünde, satamadığı sütü kovalara doldurup köy meydanına getiren üretici, sandalyeye oturarak yıkandı.

Satamadığı sütü başından aşağıya döken üretici, "Yazıklar olsun böyle düzene" diyerek isyan etti.

Elindeki sütle banyo yapan üretici, ardından kalan sütleri de yola döktü.

Bir haftadır sütün elinden alınmadığını ve artık perişan olduklarını, çözüm bulamadığını belirten hayvancı, son çare olarak bu protestoya baş vurduğunu belirtti.

Üreticinin alın terinin çöpe gideceğine dair endişe taşıdığı, süt sektöründe krizin kapıya dayandığı YENİDÜZEN'in "günde 80-100 ton süt dökülecek" başlıklı haberiyle geçtiğimiz gün gündeme taşınmıştı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Sorun çözülmezse her gün üretilen ve satılamayan sütten 80 - 100 ton civarındaki miktar dökülecek, isyan çıkacak, olaylar değişik boyutlara gidecek” demişti.

Haberde, iç piyasada süt ve süt ürünleri tüketiminin azaldığı, dış piyasadan olan talebin ise gerilediği, bu durumun üreticileri sütünü dökme noktasına getirdiği yer almıştı.