'Hayvancı'dan eylem uyarısı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bugün birlik binasında yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenleyerek, sorunlarını aktardı ve taleplerini açıkladı.

Naimoğulları, bakanlığı krize karşı hiçbir önlem almamakla suçlayarak, bayram süresi boyunca bekleyeceklerini fakat bayram sonrası en ağır eylemlerle harekete geçeceklerini, bu sektörün batırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

GÖRÜŞMELER

Naimoğulları, destekler ve çiğ süt fiyatları konusunda bir aydan beridir defalarca görüşmeler yapıldığını ancak ortaya hiçbir açılım konmadığını söyledi.

Hayvancıların batırıldığını savunan Naimoğulları, elektriğe, akaryakıta ve yem fiyatlarına gelen zamlardan dolayı hayvancının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Hammadde fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirten, son zamlarla arpa fiyatlarının yükseldiğini anlatan Naimoğulları, ülkedeki hayvancının durumunu kimsenin hesap etmediğini, Tarım sektöründe alınacak her olumsuz kararda zincirleme iflasa doğru gidileceğine işaret etti.

Naimoğulları, “bu konuları bakan Şahali’ye aktardıklarını fakat Şahali’nin bir bankacı ve bir muhasebeci gibi davrandığını” savundu.

Maliyetlerin bir an önce düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Naimoğulları, bu koşullarda üretimin mümkün olmadığını, krizin günden güne büyüyeceğine dikkati çekti.

TALEPLER

Naimoğulları Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bakanlığa ilettiği taleplerini de şöyle sıraladı;

“1. Acilen 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeni çiğ süt fiyatlarını belirleyelim. Bu konuda bizim maliyet çalışmamız sonucu fiyatlar aşağıdaki gibidir.

Koyun sütü; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 3.61 4.50

Buzlukta = 3.83 4.70

Soğuk = 4.04 5.20



Keçi sütü; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 2.55 3.30

Buzlukta = 2.83 3.50

Soğuk = 3.01 3.70



İnek sütü; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık =1.73 (26 krş destek) 2.40

Buzlukta =1.84 (30 krş destek) 2.55

Soğuk =1.91 (30 krş destek) 2.70



Taban fiyatları; (inek sütünde)

Eski ; (sütek pirimi) Talep edilen

Açık ; 1.47 +7 2.14

Buzlukta ; 1.54 + 7 2.25

Soğuk ; 1.61 + 7 2.40

2.Arpa fiyatlarının desteklenerek 0,78 krş/kg’ dan verilmeye devam edilmesi bizim böyle bir kriz döneminde taleplerimizden olmazsa olmazımızdır. Asla arpa zammı konusu pazarlık dahi edemeyiz. Bu ülkedeki tüm hayvancının bizden talebidir, talepleridir.

3.Kaba ot konusunda bizim tahminlerimize ve hesaplamalarımıza göre önümüzdeki 8 aylık süre için minimum 30 bin ton balyanın ithal olarak getirilip desteklenmesi gerekmektedir. Balya konusunda karar verme aşamasının geç kalınmış olduğunu ve sıkıntı yaşayacağımızı görmekteyiz . Ümit ederiz ülkedeki hayvancıyı balasız bırakmazsınız.

4.Küçükbaş hayvancımıza hayvan başı verilen 100 tl yıllık D.G.D gelir desteği rakamının acilen yıllık 160 tl ye çıkarılması ve bekletilmeden verilecek olan destek yemlik arpa olarak üreticiye verilmelidir. Yoksa hayvanlar açlıktan ölmeye başlayacaktır.

5. Küçükbaş hayvancımız hayvanlarını hem kuraklıktan dolayı , hem de meralarda otlak kalmamasından dolayı ağıllara kapamak zorunda kalmıştır. Mutlak süretle 2017-2018 yılı için ve üreticinin ayakta kalabilmesinin ön koşulu hibe desteklerini artırmaktır. Bu konuda belli bir kaynak oluşturarak veya maliyeden talep ederek üreticiye yem desteği sağlamak zorundayız. Ciddi sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde ümit ederiz ki sağduyulu davranarak akılcı ve mantıklı çözüm yolları bularak bu dönemi de atlatacağız. “