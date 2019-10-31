Hayvancı ve çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı

Çiftçi ve hayvancıların çalışma hayatına ilişkin sorunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında masaya yatırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma Dairesi Müdürü Erman Yaylalı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven’in de katılımıyla Hayvancı ve Çiftçiler Birliği temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Sucuoğlu: "Çiftçi ve hayvancımıza, yerel işgücünü destekleme anlamında projeler çerçevesinde katkı vermeyi amaçlıyoruz"

Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çiftçi hayvancıların içinde bulundukları sorunlarına çözüm üretmek amacında olduklarını belirterek yerel işgünü desteklemek adına birlikte yapılacak açılımlara dikkat çekti. Sucuoğlu; “Çiftçi ve hayvancımıza, yerel işgücünü destekleme anlamında projeler çerçevesinde katkı vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle çiftçi ve hayvancıların problemleri, kurak mevsim nedeniyle, prim ödemede sıkıntı çektikleri ve belli bir yaştan sonra emeklilik maaşının ortada olmaması gibi ciddi maddi sıkıntılar olduğu yönündeydi. Bu durum bizi rahatsız etti.Tüm bunlara nasıl bir açılım getireceğiz bunları tartışacağız” dedi.

Oğuz: "Çiftçi ve hayvancının sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacağız"

Tarım Bakanı Dursun oğuz da konuşmasında yıllarca biriken sorunların çözümüne yönelik bir araya geldiklerini belirterek, bugünkü toplantının da hükümetin gösterdiği duyarlılığın bir mesajı olduğunu kaydetti. Bakan Oğuz, özellikle geçmişe yönelik sorunların çözülmesi, gelecek ile ilgili kaygıların ortadan kalkması açısından bugünkü çalışmayı önemsediklerini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun son zamanlardaki girişimleri ile çalışma hayatında bazı iyileşmeler olduğunu vurgulayan Oğuz, çalışma hayatının istihdam anlamında en büyük çerçevesi çizen çiftçi ve hayvancının sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacaklarının altını çizdi.