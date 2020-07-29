'Hayvancı' Tarım Bakanlığı'na yürüyecek

"Süt paralarını alamadıkları gerekçesiyle" dün eylem kararını açıklayan Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bu sabah 11.00 sıralarında birlik binasında toplanmaya başladı.

Hayvancılar ilk olarak Tarım Bakanlığı’na yürümeyi planlıyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Lefkoşa'da gerçekleştirecekleri eylem öncesinde Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceğini bildirdi.

Gelen talep üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek eylem öncesinde birlik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tatar ile görüşeceklerini söyleyen Naimoğulları, görüşme sonrası eylemin gidişatına karar vereceklerini kaydetti.

Naimoğulları, eylemin, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle yapılacağını da söyledi.