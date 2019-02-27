Hayvancı eyleminde polis önlemi

SAAT: 11.55

Lefkoşa’ya gelemeyen hayvancılar Ercan Havaalanı çemberine hareket ediyor

SAAT: 10.20

Polis Lefkoşa’ya gelen araçları durdurarak kontrol yapıyor. Gelişi engellemediğini söyleyen polis, güvenlik sağlamak amacıyla eylemin yapılacağı bölgede beklediğini kaydetti.

SAAT: 10.00

Naimoğluları, "Yollarda onlarca polis var. Araçların Lefkoşa'ya gelmesini engelliyor. Güzelyrt'ta da barikat kuruldu. Üreticiler özel araçlarla ve vanlarla geliyorlar. Her noktada polisler araçları engelliyor. Polisler araçları durdurup kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Naimoğluları;

"Traktörler gelmezse de biz Lefkoşa'ya gelip açıklamalarımızı yapacağız. Biz Lefkoşa'ya gelip üreticinin bulunduğu durumu aktaracağız".

"Daha önce de engellenmiştik. Lefkoşa'da daha önce ova yollarından girmiştik ancak bu kez yağmur nedeniyle o yolları kullanmak mümkün değil"

SAAT: 09.30

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem yapıyor. Birlikten alınan bilgiye göre, hayvan üreticileri bugün, Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde toplanacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları polisin güvenlik önlemleri nedeniyle sorun yaşadıklarını, eylemin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik olduğunu söyledi.

“Eyleme her şartta başlayacağız” diyen Naimoğulları polisin yolları kapattığını kaydetti, şu sıralarda Ercan Yonca Kavşağı'nda bulunduklarını ifade etti.

Hayvancıların araçları ile birlikte ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.

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