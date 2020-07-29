'Hayvancı' eylemi bayram sonrasına bıraktı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Lefkoşa'da gerçekleştirecekleri eylem öncesinde Başbakan Ersin Tatar ile görüştü.

Gelen talep üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek eylem öncesinde birlik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tatar ile görüşen Naimoğulları, görüşme sonrası toplantında olumlu bir sonuç çıkmadığını açıkladı. Naimoğulları, hayvancının bayramdan sonra Lefkoşa'ya araçlarla geleceklerini tepkilerini sert olarak göstereceklerini açıkladı.