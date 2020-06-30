“Hayvancı ‘ağır’ eylemler yapacak”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları basın toplantısı düzenledi, birkaç gün içinde “ağır eylemlere gideceklerini açıkladı. Naimoğulları "Bugün, yarın dökülecek olan tonlarca süt var, birkaç gün için de en ağır eylemlere gideceğiz. 15 yıldır birlik başkanıyım, böyle beceriksizlik görmedim, yakın zamanda çok büyük olaylar olacaktır" dedi. Naimoğulları, “isyan çıkacağını” belirtti.

“Mart ayından bu yana sadece süt bedelinden 3.5 Milyon TL kesinti yapıldı. 10 kuruşluk kesinti 15 Haziran’a kadar uygulandı. Bunun yanında 1 Milyon TL de süt borsasından kesinti yapıldı” diyen Naimoğulları hayvancının kaybının 4.5 Milyon TL olduğunu iddia etti. Naimoğulları hayvancının alacaklarının ödenmediğini, bundan kesintiye gidilip imalatçılara kredi sağlanacağının söylendiğini iddia ederek, “Hükümetle yapılan son görüşmelerinde, bu yüzden ipler koptu” dedi.

İmalatçıların krizi fırsat bildiğini öne süren Naimoğulları “İmalatçıların talepleri bitmedi, tükenmedi. İmalatçılara 20 Milyon TL Kalkınma Bankası’dan kredi sağlandı. Hayvancı % 70-80 parasını alabildi” dedi, “Bizi bitirecekler” diye konuştu.

Süt Endüstrisi Kurumu’nda dün yapılan toplantıda iplerin koptuğunu söyleyen Naimoğulları “Sanki hayvancı kredi sağlayan bir kurumdur. Hayvancının alacakları ödenmeyecek, bundan faydalanarak imalatçıya kredi imkanı sağlanacak. Düşündükleri, planladıkları budur” dedi.

Süt Endüstrisi Kurumu yönetimi ile Tarım Bakanı’nı istifaya davet eden Naimoğulları “Krizi yönetemediniz, imalatçıya teslim oldunuz. İmalatçı bugün Tarım Bakanlığı’nı yönetiyor” şeklinde konuştu.