'Hayvan Üreticileri' zamları eleştirdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, son dönemde yapılan zamları eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Naimoğulları, kısa süre önce girdi maliyetlerinin artması nedeniyle eylem yapıldığını ancak “dövizdeki artışı bahane eden hükümetin” akaryakıta, arpaya, elektriğe, tüp gaza ve yem ham maddelerine zam yaptığını kaydetti.

Naimoğulları şöyle devam etti:

“Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bütün girdilerimiz dövize endeksli, ama sizin ürettikleriniz TL olarak satılmaktadır. Biz aylarca yıllarca ürettiğimiz ürünlere zam yapmazken , bizlere sorulmadan sektörün ne olacağı düşünülmeden, üretimdeki insanların borç batağında ve tefecilerin insafına bırakıldığı bu sistemde sadece koltuklarının derdinde olan bu siyasetçiler, yapılan zamlarla halkı, köylüyü ve üreticileri bıktırmışlardır”

“Dövizin artışına çare bulamıyorsanız, dövizdeki artışın maliyetlere yansımasını dengeleyemiyorsanız, üreticinin ürettiği sütünü, etini ve diğer ürünlerini de dövize endeksleyiniz, üreticinin hükümetten alacaklarını da dövizle ödeyiniz” ifadelerini kullanan Naimoğulları, “köylü, hayvancı ve üretici bugüne kadar olduğu gibi sizlere bu yapılan zamların da hesabını en kısa zamanda soracaktır” dedi.