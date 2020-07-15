Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği siyah çelenk bırakacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulundan oluşan 14 kişilik ekibin yarın saat 11.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına siyah çelenk bırakacağı ve basına açıklama yapılacağını kaydetti.