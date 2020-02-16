Hayvan kategorisine göre mühür
Mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi yarından itibaren başlatılacak.
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Mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi yarından itibaren başlatılacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunuyor.
Tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge gönderildi.
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