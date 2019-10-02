Hayriye Rüzgar: Aşk saygıdır

(Dayanışma Evi'nde İletişim Sorumlusu)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Destek verici

Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Grafik tasarım ile ilgilenmek isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Kıbrıs'tan göç edip etmeme ikilemi

Kayıtsız kalamadığım şey: Haksızlık ve saygısızlık

En büyük pişmanlığım: Ev almak

En büyük sevincim: Ailem

Hayatımın dönüm noktası: 2003'de kapıların açılması. Düşüncelerim, mesleğim ve hayatımın geri kalanı üzerinde gerçekten etkili olduğuna inanıyorum.

Beni en çok etkileyen yazar: Birden fazla var ama sanırım Stefan Zweig ve Irwin Yalom

Başucumdaki kitap: Agatha Christie - Bağdat'a geldiler

En keyif aldığım müzik: Rock müzik

En son izlediğim film: Bir zamanlar Hollywood'da

Kendim için son aldığım şey: Elbise

Dolabımdaki en gereksiz şey: "Bunları evde giyerim" dediğim giysiler

Benim için alınabilecek en güzel hediye: Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Çok rahat yardım isteyememem

Kendimde beğendiğim özellik: Bilmediğim şeyleri araştırıp öğrenmem

Olmasa da olur: Televizyon

Olmazsa olmaz: Kütüphane

En iyi yaptığım yemek: Taze Fasulye

Hayalimdeki dünya: Tüm canlıların denge içinde yaşadığı ve insanların kendilerini ünvanlarından bağımsız düşünebildikleri bir dünya

Aşk benim için: Her şeyden önce saygıdır

Onunla çok tanışmayı isterdim: Freddie Mercury

Görmek istediğim yer: Norveç

Mutlaka yapmak istediğim: Kıbrıs'taki tüm köyleri görmek

Son olarak söylemek istediklerim: Kıbrıs'ı çok seviyorum ve umuyorum ki elimizdeki fırsatları kaçırmadan bu adayı tekrar yaşanabilir hale getirebiliriz.