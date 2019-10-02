Hayriye Rüzgar: Aşk saygıdır
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Dayanışma Evi'nde İletişim Sorumlusu)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Destek verici
Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Grafik tasarım ile ilgilenmek isterdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Kıbrıs'tan göç edip etmeme ikilemi
Kayıtsız kalamadığım şey: Haksızlık ve saygısızlık
En büyük pişmanlığım: Ev almak
En büyük sevincim: Ailem
Hayatımın dönüm noktası: 2003'de kapıların açılması. Düşüncelerim, mesleğim ve hayatımın geri kalanı üzerinde gerçekten etkili olduğuna inanıyorum.
Beni en çok etkileyen yazar: Birden fazla var ama sanırım Stefan Zweig ve Irwin Yalom
Başucumdaki kitap: Agatha Christie - Bağdat'a geldiler
En keyif aldığım müzik: Rock müzik
En son izlediğim film: Bir zamanlar Hollywood'da
Kendim için son aldığım şey: Elbise
Dolabımdaki en gereksiz şey: "Bunları evde giyerim" dediğim giysiler
Benim için alınabilecek en güzel hediye: Kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Çok rahat yardım isteyememem
Kendimde beğendiğim özellik: Bilmediğim şeyleri araştırıp öğrenmem
Olmasa da olur: Televizyon
Olmazsa olmaz: Kütüphane
En iyi yaptığım yemek: Taze Fasulye
Hayalimdeki dünya: Tüm canlıların denge içinde yaşadığı ve insanların kendilerini ünvanlarından bağımsız düşünebildikleri bir dünya
Aşk benim için: Her şeyden önce saygıdır
Onunla çok tanışmayı isterdim: Freddie Mercury
Görmek istediğim yer: Norveç
Mutlaka yapmak istediğim: Kıbrıs'taki tüm köyleri görmek
Son olarak söylemek istediklerim: Kıbrıs'ı çok seviyorum ve umuyorum ki elimizdeki fırsatları kaçırmadan bu adayı tekrar yaşanabilir hale getirebiliriz.