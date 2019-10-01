“Hayır kurumunda çalışmak, insanın ruhunu besliyor”

Dila ŞİMŞEK

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, yaklaşık dört buçuk senedir görev yapıyor. Hep bir Sivil Toplum örgütünde yer almayı istediğini ifade eden İnce, “Kendime hep ‘bir gün 40 olduğumda Sivil Toplum Örgütlerinde çalışmak istiyorum’ demiştim ancak 40’ta değil 34 yaşımda başladım” diyor.

Bir gazetenin reklam müdürüyken, vakfın koordinatör yardımcısı aradığını gördüğünde bu örgütte çalışmaya karar verdiğini söyleyen İnce, içinde hep böyle bir istek olduğunu da vurguladı.

“İnsanlarla yakın ilişkilerde bulunmayı hep sevmişimdir”

İnce, hep insanlara yardım etmeyi ve topluma yararlı bir birey olmayı amaçladığını belirterek, “Halkla ilişkiler ve reklamcılar bölümü okumuş biri olarak insanlarla yakın ilişkilerde bulunmaya hep yatkındım. Tüm bu bilgi ve ilgimi vakıfta yararlı bir şekilde kullanabileceğimi düşündüm” diyor.

İnce, “Proje yürütme, insanlarla iç içe olma işim ile özel hayatımı da birbirine bağlayabildiğimi fark ettirdi. Vakfın bizlere yaratıcılık kattığına da inanıyorum. Projelere ekibimle birlikte bir şeyler katmak, nasıl geliştirebileceğimiz üzerine yoğunlaşmak düşüncelerimizin bir adım öteye gitmesini sağlıyor” diye konuşuyor.

“Toplum kanser hastalıkları konusunda oldukça bilinçli”

Vakfın insanlara hem maddi manevi destekte bulunabilmeyi, hem de rehberlik hizmeti verebilmeyi amaçladığını dile getirerek “Ben elimden geldiğince vakfı en iyi şekilde koordine edebilmek ve vakfımızın sürdürülebilir bir yere gelmesinde katkı koymaya çalışıyorum” şeklinde konuşuyor.

İnce, toplumun kanser hastalıkları konusunda bilinçlendiğini vurgulayarak insanların eskiye nazaran farkındalığının arttığını ifade ediyor. “Çok fazla duyurular, konferanslar, basın bildirileri, çocuklara okulda verdiğimiz seminerlerle biz de bu bilinci daha da arttırmaya çalışıyoruz” diyor.

“Emekli de olsam hayır kurumlarında gönüllü olarak yer alacağıma inanıyorum ve bunu istiyorum”

İnce sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben her zaman, emekli de olsam hayır kurumlarında gönüllü olarak yer alacağıma inanıyorum ve bunu istiyorum. Çünkü gerçekten bir hayır kurumunda çalışmak insanın ruhunu da besliyor. Vakıfta çalışmak benim vicdani tarafımı da besledi aslında. İnsanlara yardım ettiğimizi görebilmek benim için çok önemli. Yaşamımın her alanında, dokunduğum kişilerin gülümsemesi çok değerlidir… Birlikten kuvvet doğuyor”