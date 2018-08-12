Haydi Yiğitcan

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın sonuna gelindi. Şampiyonanın son günü olan bugün, Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, 4x100 metre takımı ile podyuma çıkabilmek için piste çıkacak.

Yarı final

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı şampiyonada geride bıraktığımız pazartesi günü 100 metre elemelerinde piste çıkmış, saniyenin 100’de biri farkla yarı finale çıkma şansını yitirmişti. 10.40’lık derecesi ile iyi bir performans sergileyen Yiğitcan, buna rağmen yarı finali kıl payı kaybetmişti. Yiğitcan bugün Türkiye 4x100 metre takımı ile saat 20.40’ta yarı finalde yarışacak. Elde edilecek dereceye göre finale çıkılması halinde final yarışı saat 22.35’te koşulacak.

Yarış öncesi destek istedi

Yarışın favori ekiplerinden biri olarak gösterilen Türkiye 4x100 metre takımının bir parşası olan Yiğitcan Hekimoğlu, yarış öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile destek istedi. Yiğitcan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Evet TARİH yazmaya Son 1 gün. Beni seven, destekleyen ,saygı ve sevgi gösteren herkesten bu gönderiyi paylaşmasını istiyorum. Paylaşalım ki içinizden bir evladınız, kardeşiniz, abiniz, arkadaşınız, dostunuz, içinizdeki bir değer olarak AVRUPA en iyileri arasında en iyilerin sahnesinde olduğumuz bilinsin... Bilinsin ki buralara gelmek hayal değil… Bilinsin ki Bu arenada içinizden biride var... Bilinsin ki Avrupa’nın en iyileri arasındayız... 12 Ağustos pazar günü saat 20.40 yarı final ve 22.35 de final için pistteyiz. Yarışmalar TRT ve EUROSPORT kanallarından canlı olarak verilecektir. Şimdiden herkesin desteği ilgisi duaları güzel enerjisi için teşekkür ederiz.”