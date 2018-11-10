Haydi maça

KKTC A Milli Kadın Futbol Takımı bugün Sampi Kadın Milli Takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) üyesi olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu son yıllarda CONIFA tarafından düzenlenen Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında yer alarak mücadele ediyor. Kadın futbolunu da bünyesine dahil ederek organizasyonlar düzenleme amacında olan CONIFA’nın çatısı altında ilk kadın milli maçı KKTC A Milli Futbol Takımı ile konfederasyonun üyelerinden Sampi arasında oynanacak. CONIFA organizasyonları içerisinde bir ilk olacak olan karşılaşma bugün saat 18.00’de Girne Mete Adanır Stadı’nda yer alacak.