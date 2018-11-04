Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Haydar Yıldız dalgalara yenik düştü
Haydar Yıldız dalgalara yenik düştü

Haydar Yıldız dalgalara yenik düştü

Mağusa Bedis Plajında bugün saat 12.30’da dalgalara kapılan 41 yaşındaki Haydar Yıldız hayatını kaybetti.

A+A-

Mağusa Bedis Plajında bugün saat 12.30’da dalgalara kapılan 41 yaşındaki Haydar Yıldız hayatını kaybetti.

Polis olay ile ilgili şu bilgileri paylaştı; Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Boğulma) Bugün saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa'da Bedis plajında, Haydar Yıldız (E-41) denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak boğulmak suretiyle yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler