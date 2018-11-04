Haydar Yıldız dalgalara yenik düştü
Mağusa Bedis Plajında bugün saat 12.30’da dalgalara kapılan 41 yaşındaki Haydar Yıldız hayatını kaybetti.
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Mağusa Bedis Plajında bugün saat 12.30’da dalgalara kapılan 41 yaşındaki Haydar Yıldız hayatını kaybetti.
Polis olay ile ilgili şu bilgileri paylaştı; Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Boğulma) Bugün saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa'da Bedis plajında, Haydar Yıldız (E-41) denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak boğulmak suretiyle yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : boğulma, ölüm, Haydar Yıldız
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