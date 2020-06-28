 “Hayatımın yarısı LTL’de geçti”

DİLA ŞİMŞEK

Niyazi Türkseven, Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun oldu, Türkiye’de aldığı üniversite eğitimi sonrası LTL’de öğretmen olarak görev almaya başladı.

25 sene boyunca LTL’de öğretmenlik yapan Türkseven, kısa bir süre müdür muavinliği de yaptı.

Hayatının yarısını bu okulda geçirdiğini söyleyen Türkseven, salgın öncesi Dipkarpaz’da müdür olarak göreve başladığını, ancak araya salgın girmesiyle sadece üç hafta işine gidebildiğini ifade etti.

Türkseven, “Sonrasında ise Lefkoşa Türk Lisesi’ne müdür olarak atandığımı öğrendim. Çok mutlu ve gururluyum. Bu okul benim her şeyim, burada hem öğrenci, hem öğretmen, hem muavin, şimdi de müdür oldum” diye konuştu.

“25 sene ailemin geçimini bu okulda sağladım, şimdi ise hizmet etme sırası bende…”

15 Bini aşkın mezunu ve 150 yıllık geçmişiyle LTL’nin, Kıbrıs Türk eğitim tarihinde çok önemli bir konumda olduğunu, Kıbrıslı Türkler için modern eğitimin temellerini attığını ifade etti. Türkseven şöyle konuştu:

“Uzun süredir bu okulda çalıştığım için, çok iyi dostlar edindim, birlikte çalıştığım arkadaşlarım da bu atamaya çok sevindiler. Okulu ve sorunlarını iyi tanıdığım için, pozitif yönde bir değişiklik yapabileceğimize inanıyorum. 25 sene ailemin geçimini bu okulda sağladım, şimdi ise hizmet etme sırası bende, kendimi okuluma borçlu hissediyorum. Okulumuz şimdiye kadar binlerce mezunu, sayısız önemli başarısı ve mücadele tarihiyle de önemli bir yere sahip. Çok gururluyum…”