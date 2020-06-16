Tatlısu-Girne anayolunda dün Kemal Aydın’ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında polis soruşturması çok yönlü devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz Aydın’ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Mağusa Hastanesi’ne kaldırılan Şaban Ateş’in tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenilirken, aynı kazada yaşamını kaybeden Kemal Aydın’ın eşi Ayla Yılmaz Aydın’ın Mağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gıyabında tutukluluk alındı…

Ölümlü kazada kusurlu olduğu tespit edilen ve kazada sağ ayağında kırık teşhisi ile tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam eden Harun Çetin’in gıyabında tutukluluk alındığı öğrenildi.