Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölüm Şefi Dr. Gülgün Vaiz’in sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Vaiz, ‘her an Covid- 19 olabilirsiniz’ diyerek herkesi kendini ve ailesini karantinaya almaya çağırdı, ‘hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı.

Vaiz’in iletisi şöyle:

“DİKKAT DİKKAT :KENDİNİZİ VE AİLENİZİ KARANTİNAYA ALIN.HAYATİ GEREKLİLİK YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN.....

Her an Covid 19 Olabilirsiniz. Gerekli ihtiyaçlarınızı bir çantada hazır tutun, en az 15 gün kimseyi görmeden yapayalnız karantinada ( yer bulursanız tabii ) kalmaya hazır olun.

Not: Uyarı Sadece Bilime inananlar için yazılmıştır.