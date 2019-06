‘Hayata bedel’ bir eğitim!..

Dila ŞİMŞEK

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uzmanı Öğretmen Hemşire Filiz Uzun ve Aynur Özkum 5 yıldır her ay, Sağlık Bakanlığı projesi ile hem kamu, hem özel sektör çalışanlarına ilk yardım kursu veriyor.

Şimdiye kadar 1100 kişiye ilk yardım sertifikası verdiklerini söyleyen Uzman Filiz Uzun, “Eğitimi alan insanlar gerçekten çok şey öğreniyor. Çoğu kişi, ‘şu olaya müdahale ettik’ diye bizlere geri dönüş yapıyor ve çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Eylül ayından Haziran’ın sonuna kadar her ay isteyen her kuruma eğitim verdiklerini ifade eden Uzun, bugüne kadar 50 grubun ilk yardım eğitimi aldığını belirtti.

Hayatın her anında, her yerde kaza ve yaralanma olabileceğine işaret eden Uzun, ilk yardım gerektiren bir durumla herkesin karşılaşabileceğine dikkat çekti. Uzman Uzun, “Bir kişiyi hayata döndürmek veya yaralıya müdahale etmek çok önemlidir. Bu yüzden insanlar ilk yardımla ilgili ne kadar çok şey bilirse o kadar iyidir” diye sözlerine devam etti.

Her ay kırk kişilik gruplara ders verdiklerini kaydeden Uzun, 18 yaşını dolduran herkesin bu sertifikayı alması gerektiğini vurguladı.

“Olay yeri ile ilk olarak karşılaşan kurumlar ilk yardım yapmakla yükümlü olmalı”

İtfaiye, polis, Sivil Havacılık ve Merkezi Cezaevi gibi, olay yerlerine ilk ulaşan kurumların bu eğitimi zorunlulukla aldığını dile getiren Uzun, “Eğer bu kurumlar, aynı zamanda kaza ve yaralanma durumunda müdahale etmekle yükümlü tutulsalar, ambulans gelene kadar hastaya olabildiğince fazla yardım etmiş olurlar” şeklinde konuştu. Merkezi Cezaevindeki gardiyanların ilk yardım kursu aldığını belirten Uzun, “Ancak buna rağmen, geçen hafta yaşanan, mahkumun hastalanarak hayatını kaybetmesi durumunda, sadece bir kişi müdahale etmiş. Bir kişi daha cesaret gösterebilseydi, ambulans gelene kadar ilk müdahale yapılmış ve zaman kazanılmış olurdu” diye anlattı.

“İlk yardım sanılandan çok daha önemli bir konudur” diyen Uzun, yemek yerken boğulma durumunda ambulansın en iyi ihtimalle 7-10 dakikada gelebileceğini, nefessiz kalan kişi için bu sürenin hayati önemi olduğuna işaret etti. Çok basit bir müdahalenin, kazazedenin hayatını değiştirebileceğinin altını çizen Uzun, “Kişi hayata döndürülebilir, kalıcı hasar görmesi, sakat veya felç kalması önlenebilir… İlk yardımcı, hiçbir şey yapmayıp, yanlış yapanı uyarsa bile olası bir zararı engellemiş olur” diye konuştu.

“Yapacağınız bir hareket öldürücü olabilir veya sakatlıklara yol açabilir”

Uzun, özellikle trafik kazası veya bir yerden düşme gibi durumlarda, kişinin yerinden oynatılmaması gerektiğine çağrı yaptı. Uzun, “Toplumumuz yardım etmeye çok ilgili ancak ilk yardımı tam olarak bilmediği için kazada kişiyi hemen araçtan çıkarmaya çalışıyor. Ancak o kişinin kırığı olabilir veya kanaması artabilir, damarı patlayabilir… Yapacağınız bir hareket öldürücü olabilir veya sakatlıklara yol açabilir” dedi.

“İnsanlarla iç içe olan mesleklerde ilk yardım eğitimi zorunlu tutulmalı”

Uzman Uzun, ilkokul öğretmenlerine eğitim verildiğini ancak tüm eğitimcilere ilk yardım kursunun zorunlu tutulması gerektiğini kaydetti. “İş ortamı riskli kişilerin ve insanlarla iç içe çalışanların ilk yardım bilmesi gerekir” diye konuştu. Uzun, Sosyal Sigorta Dairesi çalışanlarının eğitim aldığını, kuruma gelen yaşlıların baygınlık, kalp krizi geçirmesi gibi olaylarda çalışanların müdahale ettiğini kaydetti. Bunun yanı sıra, hem çeşitli yaş grubu hem de restoran ve havuzuyla riskli ortamları olan otellerin de mutlaka sağlık çalışanlarının olması gerektiğini belirtti. “Dünya Sağlık Örgütü sürekli yenilikler belirliyor ve tüm sağlıkçılar bunları takip etmelidir” diye devam etti.

“Bize gerek bakanlığa dilekçe vererek, gerek ise sosyal medyadaki ilk yardım sayfamız aracılığıyla dileyen

herkes ulaşabilir”

İnsanların artık farkındalığının çok arttığını dile getiren Uzun, “Kimisi eğitim almak istiyor fakat nereye ulaşacağını bilmiyor. Ben ve meslektaşım Aynur Özkum, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hem kamu hem özel sektör çalışanlarına eğitim veriyoruz. Bize gerek bakanlığa dilekçe vererek, gerek ise sosyal medyadaki ilk yardım sayfamız aracılığıyla dileyen herkes ulaşabilir” şeklinde konuştu.