Dila ŞİMŞEK

Anlık bir karar ve önüne çıkan fırsatla Çatalköy’de Health Shop’u açan Elife Doğaner Merşah, yeni başladığı işletmeciliğini anlatıyor. Tamamen organik ürünleri ve sağlıklı gıdaları satışa sunan Doğaner, yerli tüketicilerin ‘ne yediği ile ilgili’ bilinçli olmadığını söylüyor.

Doğaner, 2018’in sonlarında açtığı işletmesinde, organik, vegan ve vejetaryen birçok ürün bulunduruyor. Bunun daha çok müşteri talebiyle geliştiğini belirten Doğaner, insanların bu ürünlere olan ilgisi nedeniyle hızla geliştiklerini söylüyor.

Müşterilerinin yüzde 90’ının yabancılardan oluştuğunu belirten Doğaner, yerli tüketicilerin ürün bilgilerini okumadığını ve bilinçsizce alışveriş yaptığını ifade ediyor.

“Buradaki düzensizlikten, hayat koşullarından sıkılmıştık”

Esentepe’de yaşayan Doğaner, “İşletme kurarken, organik ve sağlıklı ürünlerin olduğu marketlerin eksikliğini görerek bu alanda ilerlemeye karar verdim ve insanların da talebiyle bu şekilde geliştik” diyor. Doğaner, önceden market ve restoran işletmeciliği yaptıklarını, ancak eşinin bir kaza geçirdiğini ve bir buçuk sene zorlu günler geçirdiklerini anlatarak, “Ekonomik açıdan da çok kötü etkilendik. Daha sonra eşimin bir şirkette müdür olarak başlaması, bizlere moral oldu. Ama hala düşünüyorduk, buradan taşınmalı mıyız diye… Çünkü buradaki düzensizlikten, hayat koşullarından sıkılmıştık. Ancak sonrasında böyle bir şey yapmaya karar verdik ve kaldık” şeklinde konuşuyor.

“Geçen sene bu zamanlar dükkan arıyordum, şimdi ise kurulmuş bir düzenim var”

İşinden mutluluk duyduğunu belirten Doğaner, büyük zorlukları olduğunu da ekliyor. İstediği ürünleri ihraç edemediğini söyleyerek, bir sürü evrak işi olduğunu dile getiriyor. “Organik ürünlerin ülkeye getirilmesi çok zor ve ciddi maliyet gerekiyor” diyor. Her şekilde şansını denediğini ifade eden Doğaner, “İşimi layıkıyla yapmak istiyorum. Her şeye rağmen hayat sürprizlerle dolu çünkü geçen sene bu zamanlar dükkan arıyordum, şimdi ise kurulmuş bir düzenim var” diye anlatıyor.

“Yabancılar, alacakları ürünü iyice okuyor, ne ile beslendiğini biliyor”

Doğaner sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşterilerimin yüzde 90’ı yabancılardan oluşuyor. Yerli halktan talep çok az. Neden organik ürünlere, sağlıklı ürünlere karşı bu kadar bilinçsiziz bilmiyorum. Yabancılar, alacakları ürünü iyice okuyor, ne ile beslendiğini biliyor. Ne yazık ki bizde böyle bir alışveriş alışkanlığı yok. Umarım zamanla bu gibi normları aşarız”