“Hayat pahalılığı sepeti her yıl değişmeli”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, enflasyon konusunun ekonomik planlamada çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Şahiner, hayat pahalılığının belirlenmesinde enflasyonun önemine işaret etti.

Hayat pahalılığı enflasyon sepetinin her yıl değişmesi gerektiğine dikkat çeken Şahiner, bugünkü ekonomik dinamiklerin masaya yatırılarak, bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda çok dikkatli davranılması gerektiğine işaret eden Şahiner, ekonomik büyümeye yön verilmesi gerektiğini, bunun için de yerel ve mahalli gelirlere gerekli önemin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Son günlerde yaşanan yağışlar konusuna değinen Şahiner, yaklaşık 1 milyon metre küp suyun denize döküldüğünü kaydetti.

Şahiner, üreticinin bu sulara ihtiyacı olduğunu ve çok yüksek yatırımlar yapılmadan planlı bir şekilde bu suyun geri kazanılabileceğini vurguladı.

Gereken yatırımların bölgeye kazandırılması gerektiğini, bir damla suyun denize akıtılması gibi bir lüksleri olmadığını ifade eden Şahiner, akan suyun yer altı aküferlerine kanalize edilebilecek bir sistem için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Şahiner, derelerin ıslahı konusunda da adımlar atılması gerektiğini anlattı.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy:

“Hane halkı anketi öneminin yitirdi”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tüfe düzenlemesi konusunda yaptığı son açıklamaların dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, hane halkı anketinin öneminin yitirdiğini, tercihlerin değiştiğini ve sepetin içine girecek materyallerin günün şartlarına göre şekillendiğini anlattı.

Çıkacak sonuçların itinalı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Taçoy, su kanalları ve derivasyonun temizlenmesi konusuna da değindi. Derivasyonda en son 2010 yılında bir patlak olduğunu ifade eden Taçoy, son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Güzelyurt barajında bir kaçak meydana geldiğini ifade etti. Taçoy, bu konuda acil önlemler alınarak, bu akşama kadar sorunların giderileceğine inanç belirtti.

Hamzaoğulları: “Otobüsler kuzeyden üçüncü ülke vatandaşlarını alıp, güneye götürebilmeli”



CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Plakalı Araçların KKTC’de bulunan otellerden taşıdığı 3. ülke vatandaşlarının taşımacılığı” ile ilgili konuşma yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı otobüslerin güneyden kuzeye yolcu getirebileceğini, burada hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Hamzaoğluları, bunun bir ayağının Dışişleri Bakanlığı, diğerinin Turizm Bakanlığı ve üçüncü ayağının da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Hamzaoğluları, güneyden otobüslerin buraya yolcu getirilebildiğini ve Larnaka ile Baf Havaalanı’ndan otobüslerin transfer için kuzeye geçebildiğini ancak aynı otobüslerin kuzeyden üçüncü ülke vatandaşlarını alıp, güneye götürmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Buna izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğluları, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının ne olduğunu sordu.

Kuzeye geçen otobüslerin buradaki yasalarına göre denetlenmesi ve izin verilmesi gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda verilen teşviklerin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaoğulları, bugünden itibaren konuyu her Salı gündeme getireceğini söyledi.