Hayat pahalılığı kesintisine ara emri

Anayasa Mahkemesi, hükümetin ‘6 aylık hayat pahalılığı artışında yüzde 2 kesintiye gidilmesine’ yönelik çıkarttığı yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu.

Karar, bugün görüşülen duruşmada açıklandı.

Hatırlanacağı üzere hükümetin aldığı karar, sendikalar tarafından ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Verilen karar ile kamu çalışanları ve emeklilerin Temmuz ayı maaşlarının akıbeti de belli oldu.

Ara emri alınmasının ardından, çalışanlar maaşlarını yüzde 2 kesinti yapılmadan, yani 6 ay için belirlenen enflasyon oranı olan yüzde 7.57 artışla alacak.

Bengihan: Yasa gücündeki kararname anayasaya aykırı

Alınan kararın ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sendikal Platform adına açıklama yaptı, yasa gücündeki kararnamenin anayasa aykırı bulunduğunu belirtti.

Mücadelelerinin süreceğini dile getiren Bengihan, özetle şöyle konuştu: Sendikal Platformun mahmeye taşıdığı, yüzde iki kesinti yasa gücündeki kararnameyle ilgili karar alındı, Anayasa’nın 112. Maddesinin ivedilik sunup, kararnameyi anayasaya aykırı buldu.

Çalışan ve emeklilerinin yüzde 7.57 olacak şekilde düzenlenmesine vesile olacak. Mücadelemiz devam edecek.

Neler yaşanmıştı?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hükümet döneminde hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili yüzde 2 oranında ‘yanlış hesap’ yapıldığını iddia etmişti, bu nedenle de bütçede 80 milyon TL açık oluştuğunu savunmuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise hükümetin aldığı kararın demokratik teamüllerden uzak olduğunu vurguladı, yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hükümet döneminde kamu maaşlarına Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan 3 aylık hayat pahalılığı yansıtılması dondurulmuştu.

Hükümetin aldığı karara rağmen, 3 aylık dönemde hayat pahalılığı eksi (-) oranında seyretmişti.

Bu durum nedeniyle 2018 yılı için öngörülen yüzde 32’lik hayat pahalılığı oranı yüzde 29.93 dolaylarında çıkmış, bütçeden yüzde 2 oranında fazla ödeme yapılmıştı.

Karar neydi?

Kararda şu ifadelere yer verilmişti: Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı ile ilgili Anayasa’nın 66’ıncı maddesi “Devlet, bu Anayasa’da belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü uyarınca, ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak, bütçe giderlerinin yüzde 80’inin personel giderlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, 2019 Mali Yılı’nda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na göre bağlanan gelir ve ayrıklara Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını düzenleyen değiştirilmiş şekliyle 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın Geçici 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden Temmuz 2019 ayında uygulanacak olan Hayat Pahalılığı Ödeneği’ne ilişkin yapılacak hesaplamada, ortaya çıkacak yüzdelik artış oranın 2 puan eksiltilerek tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.

Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluk dikkate alınarak, bütçe giderlerinin yüzde 80’inin personel giderlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez uygulanan hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasında ortaya çıkacak yüzdelik artış oranından iki puan kesinti yapılmasını kararlaştırdı.