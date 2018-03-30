Hayat ‘pahalı’, artış tartışmalı

Asgari ücretin 1 Mart itibariyle brüt 2 bin 365 TL olarak belirlendiği ülkemizde, kamu çalışanlarının maaşlarına Ocak ayında yansıyan % 7’lik Hayat Pahalılığı (HP), özel ve kamudaki maaşlar arasındaki uçurumu da gözler önüne serdi.

HP oranının kamuda 2011 öncesi ve sonrası işe başlayanların brüt maaşlarına yansıması dikkate alındığında, üniversite hizmet sınıfı ile lise hizmet sınıfındaki kamu görevlilerinin yanı sıra, öğretmen, doktor ve milletvekillerinin brüt maaşlarına 228 TL ila 1018 TL arasında artış yapıldığı görüldü.

HP maaş artışının ardından 2011 öncesinde Meclis’te görev alan milletvekillerinin brüt maaşı 15 bin 572 TL oldu. En üst kademedeki uzman doktorların maaşı ise tahsisatları dışında 11 ile 13 bin TL arasında değişiyor.





2011 öncesi…

Aralık 2017’de 14.553.34 TL olan milletvekili brüt maaşı Ocak 2018’de 15. 572.07 TL oldu. Brüt olarak 1018.73 TL arttı.

Üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfı (Öğretmen, mühendis, idare amiri vs…) HP artışı öncesi ‘en üst baremdeki’ kişinin brüt maaşı: 8.515.46 TL’den 596.08 TL’lik artışla, 9.111.54 TL yükseldi.

Üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfı ‘başlangıç’ brüt maaşları 4.651.21 TL’den 4. 976,80 TL’ye yükseldi.

Lise mezunu hizmet sınıfındaki ‘en üst baremdeki’ kamu görevlisi brüt maaşı ise 545.16 TL’lik artışla 7. 788 TL’den 8. 333. 16 TL’ye yükseldi.

Lise mezunu hizmet sınıfındaki kamu görevlisi başlangıç brüt maaşı 285.51 TL artışla 4.078.77 TL’den 4.364.28 TL’ye yükseldi.

Pratisyen doktorların başlangıç brüt maaşı 6.315.30 TL’den 6.757.37 TL’ye yükseldi.

Uzman doktorların başlangıç brüt maaşı tahsisatlar hariç 7.505.97 TL’den 8.031.39 TL’ye yükseldi.

Uzman doktorların en üst kademedeki brüt maaşı ise Ocak ayında tahsisatlar hariç 11.061.07 TL oldu.

2011 sonrası…

Milletvekili maaşı: HP artışı öncesi brüt 14 bin 426 TL, sonrası 15 bin 436 TL.(1010 TL fark)

Lise hizmet sınıfında istihdam edilen kamu görevlisi, ‘başlangıç’ brüt maaşı 3.263.38 TL’den 3.491. 82 TL’ye yükseldi.

Aynı baremdeki ‘en üst kademedeki’ kişi Aralık ayında 7.360.31 TL alırken, hayat pahalılığı ödeneği ile birlikte yaklaşık 515 TL’lik artışla 7.875.59 TL oldu.

HP artışı öncesinde 3.626.36 TL olan üniversite hizmet sınıfı işe başlangıç brüt maaşı 3.880.21 TL’ye yükseldi.

Aynı hizmet sınıfının ‘en üst kademesindeki’ kamu görevlisinin maaşı 576,37 TL artışla 8.235.43 TL’den 8.811.80 TL oldu.

Pratisyen doktorun başlangıç brüt maaşı 7.905.32 TL’den 8.280.30 TL’ye,

Uzman doktor başlangıç brüt maaşı tahsisatlar hariç 9.459.56 TL’den 9.908.22 TL’ye,

‘En üst kademedeki’ doktor brüt maaşları ise 851 TL’lik artışla tahsisatlar hariç 12. 158.36 TL’den 13.009.43 TL’ye yükseldi.

Ayşe GÜLER



Asgari ücretin 1 Mart itibariyle brüt 2 bin 365 TL olarak belirlendiği ülkemizde kamu çalışanlarının maaşlarına Ocak ayında yansıyan % 7’lik Hayat Pahalılığı (HP) maaş artışı, özel ve kamudaki maaşlar arasındaki uçurumu yeniden gözler önüne serdi.

“Milletvekili maaşlarına yapılan artış” tartışılırken, Hayat Pahalılığı uygulaması da bir kez daha tartışma içindeki yerini aldı.

HP oranının kamuda 2011 öncesi ve sonrası işe başlayanların brüt maaşlarına yansıması dikkate alındığında, üniversite hizmet sınıfı ile lise hizmet sınıfındaki kamu görevlilerinin yanı sıra, öğretmen, doktor ve milletvekillerinin brüt maaşlarına 228 TL ila 1018 TL arasında artış yapıldığı görüldü. 228 TL’lik artış lise hizmet sınıfında istihdam edilen kamu görevlisinin ‘başlangıç’ brüt maaşlarına, 1018 TL’lik artış ise milletvekilleri maaşlarına yapıldı

Öte yandan HP maaş artışının ardından 2011 öncesinde Meclis’te görev alan milletvekillerinin brüt maaşı 15. 572.07 TL oldu.

2011 sonrasında kamuda üniversite hizmet sınıfında en üst kademede görevli (öğretmen, memur, idare amiri vs) kişilerin maaşı ise 8.811 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde uzman doktorların en üst kademesindeki ismin aldığı brüt maaş ise (tahsisatlar hariç) 13.009 TL olarak kayıtlara geçti.

2011 öncesi…

Aralık 2017’de 14.553.34 TL olan milletvekili brüt maaşı Ocak 2018’de 15. 572.07 TL oldu. Brüt olarak 1018.73 TL arttı.

Bu rakamlarda; milletvekillerinin vekil olarak almış oldukları %12 tahsisat, divan katiplerinin %13, bakan olarak görev yapmaları halinde %15, Meclis Başkan yardımcısı olarak %15 ve Meclis Başkanı olmaları halinde brüt maaşlara ilaveten almış oldukları %19 tahsisat dikkate alınmadı.

Üniversite mezunu hizmet sınıfı…

Üniversite mezuniyeti gerektiren bir hizmet sınıfındaki kamu görevlisinin başlangıç brüt maaşı 325 TL’lik artışla 4.651.21 TL’den 4.976.80 TL’ye yükseldi.

Aynı hizmet sınıfının ‘en üst’ barem ve kademesindeki olan kamu görevlisinin maaşı ise 8.515.46 TL’den 596.08 TL’lik artışla, 9.111.54 TL oldu.

Lise mezunu hizmet sınıfı…

Hayat pahalılığı oranı lise mezunu hizmet sınıfındaki kamu görevlisinin başlangıç maaşına ise 285.51 TL olarak yansıdı. 4.078.77 TL’den 4.364.28 TL’ye yükseldi.

‘En üst baremdeki’ lise mezunu hizmet sınıfında olan kamu görevlisinin brüt maaşı ise 545.16 TL’lik artışla 7. 788 TL’den 8. 333. 16 TL’ye yükseldi.

Doktorlar…

2011 yılı öncesinde kamuda istihdam edilen pratisyen doktorların başlangıç brüt maaşı Aralık’ta 6.315.30 TL idi, Ocak’ta ise bu rakam 442 TL’lik yükselme ile 6.757.37 TL oldu.

Uzman doktorların Aralık ayındaki başlangıç brüt maaşı Aralık’ta (tahsisatlar hariç) 7.505.97 TL, Ocak’ta 526 TL’lik artışla 8.031.39 TL oldu, uzman bir doktorun en üst kademede doktor olarak gelebileceği brüt maaşı ise Ocak ayında (tahsisatlar hariç) 11.061.07 TL olarak belirlendi.

Doktorların maaşlarının düzenlenmesi kapsamında mevcut %10 tahsisata ilaveten verilen ek tahsisatlar bu rakamlara dahil edilmemiştir.

2011 sonrası, baremlere göre artış dağılımı…

Lise hizmet sınıfında ‘başlangıç’ brüt maaşlarında 228 TL, ‘en üst kademede’ ise 515 TL’lik artış

Aralık ayında, lise hizmet sınıfında istihdam edilen kamu görevlisi, ‘başlangıç’ olarak 3.263.38 TL brüt maaş alırken, maaşlara yansıyan HP oranı ile birlikte bu rakam 3.491. 82 TL’ye yükseldi.

Hayat pahalılığı artışı öncesi ve sonrasındaki başlangıç brüt maaşlar incelendiğinde, her ikisi arasında 228 TL’lik fark oluştuğu görüldü.

Bununla birlikte aynı baremdeki ‘en üst kademedeki’ kişi Aralık ayında 7.360.31 TL alırken, hayat pahalılığı ödeneği ile birlikte yaklaşık 515 TL’lik artışla 7.875.59 TL oldu.

Üniversite hizmet sınıfı: ‘En üst kademedeki’ kamu görevli maaşı 8.235.43 TL’den 8.811.80 TL’ye…

Öte yandan HP artışı öncesinde 3.626.36 TL olan üniversite hizmet sınıfında işe başlayan kamu görevlisinin brüt maaşı, 253 TL artışla 3.880.21 TL’ye yükseldi.

Aynı hizmet sınıfının ‘en üst kademesindeki’ kamu görevlisinin maaşı ise hayat pahalılığının yansıtılmasıyla birlikte 576,37 TL artışla 8.235.43 TL’den 8.811.80 TL’ye yükseldi.

Doktorlar…

2011 sonrasında kamuya istihdam edilen pratisyen doktorun başlangıç brüt maaşı 7.905.32 TL iken, hayat pahalılığının yansıtılması ile Ocak ayında 8.280.30 TL’ye yükseldi.

Uzman doktor başlangıç brüt maaşı ise 449 TL artışla 9.459.56 TL’den 9.908.22 TL’ye çıktı. (tahsisatlar hariç)

‘En üst kademedeki’ doktor brüt maaşları ise 851 TL’lik artışla 12. 158.36 TL’den 13.009.43 TL’ye yükseldi.

Bu rakamlara tahsisat rakamları dahil değil…

%71 ila %91 arasında fark…

Öte yandan 2011 öncesinde lise Hizmet Sınıfının başlangıç baremiyle ayni hizmet sınıfının en üst kademesindeki brüt maaş arasındaki fark %91…

Bununla birlikte Üniversite Hizmet Sınıfının başlangıç baremiyle ayni hizmet sınıfının en üst kademesindeki fark ise %83 olarak belirlendi.

Üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfındaki en üst baremdeki kişi ile milletvekili brüt maaşı arasındaki farkın ise %71 olduğu rakamlara yansıdı.

Milletvekili ve bakan maaşlarına ‘daha az’ artış çalışması

Başbakan Erhürman: “HP’nin daha az yansıması için çalışma var”

Başbakan Tufan Erhürman, milletvekili ve bakanların maaşlarına yansıyan artışın, hayat pahalılığının tüm maaşlara yansımasından kaynaklı bir artış olduğunu açıkladı.

Erhürman, bir sonraki dönemde hayat pahalılığı maaşlara yansırken daha az yansımasının mali çalışmasının da şu an Maliye Bakanlığı’nda yürütüldüğünü açıkladı.

Başbakan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Milletvekilleri ve bakanların maaşlarında belli bir artış söz konusu… Bu sanki Bakanlar Kurulu bir karar almış da artış vermiş gibi tartışılıyor. Hayat pahalılığının tüm maaşlara yansımasına ilişkin yasalarda bir takım düzenlemeler var, o düzenlemede yansıma yapıldı. Benim haberim bile yoktu… Sabahleyin Maliye Bakanı ile görüştüm. Bir sonraki dönemde hayat pahalılığı maaşlara yansırken daha az yansımasının mali çalışması şu an Maliye Bakanlığı’nda yürütülüyor. Biz maaşlarımızdaki artışla ilgili ne yapmayı düşünüyoruz şeklinde soranlar, ‘hayır kurumlarına bağışlayın’ diye yorumlayanlar var, bunu da görüşeceğiz. Bu konuda gerekeni yaparız. Ama şu kısır tartışma modeli bizi bir adım bile ileri götürmüyor. Her yıl bir önceki dönem gazetelerinde aynı tartışmaları bulmak mümkün. Bunlar Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan işler değil, bunlar yasada olan ve normal şartlarda yansıtılması gereken şeylerdir. Bundan sonra böyle olmasın diye Maliye bakanlığında teknik bir çalışma yürütülüyor, sonucunu garanti edemem. Ama bu çalışma şu anda yürütülüyor. İçeride tüm bu konuları konuştuk.”