“Hayat günden güne pahalılaşıyor”

Fehime ALASYA – Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın doğusunda bulunan Yenierenköy’de bölge halkı YENİDÜZEN’e konuştu. Özellikle ekonominin daraldığından bahseden köylüler, hükümetin konuya çare üretmediğini belirtiyor. Hayatın günden güne daha da pahalı hale geldiğini savunan bölge halkı, mutfak alışverişlerini bile kısmak zorunda kaldıklarını ve tasarruflu olarak alışveriş yaptıklarını kaydetti. Ekonominin yanında bölgenin hayvancılık alanında daha önceden iyi olduğunu kaydeden köylüler, hayvancıların sütünü satamadığına değindi.

Bölge halkı ne dedi?

Ekrem Tulga: “Hükümet hiçbir konuya çare üretemiyor”

“Her şey çok durgun... Bölgede iş yok, turist yok, öğrenci yok yani ölü bir köy… Buraları eskiden bu mevsimde insan kaynıyordu, şimdi kimse yok. Hükümetimiz, hiçbir konuda çare üretmediği gibi bu konuya da çare üretmeyecek ve bu köy ilerleyen yıllarda daha kötü bir duruma gelecek. Ben, hayvancılık konusuna da değinmek istiyorum. Bu bölge hayvancılık bölgesinden çok iyi durumdaydı. Bu bölgeye çok kaçak et getirildi ve bu kontrol edilemedi. Bunun böyle olmasıyla Kurban Bayramı’nda insanlar hayvanlarını satamadı. Hükümet zaten hayvancıyı öldürdü, hayvancı sütü bile satamıyor. Bari kaçak et konusunda bir çare üretsin.”

Kemal Hamzaoğulları: “Hükümetin bir an önce, ekonomi konusunda bir çare bulması lazım”

“Bu bölge eskiden çok canlıydı. Bu salgın geldikten ve turistlerle öğrenciler adadan kaçtıktan sonra buralara kimse uğramaz oldu. Yerli insanlar da sıkıntılı… Artık insanlarda para kalmadı ve insanlar elini cebine atamıyor. Yine de yerli halkımız geçmiş yıllara göre az da olsa hafta sonları bölgeye geliyor. Ben, okullara taşımacılık yapıyorum ve hala daha geçmişten 10 günlük alacağımız var. Bu hükümet salgın dolayısıyla herkesi eve kapattı, sözde 1500 TL verdi. İnsanlar evinde yemek için ekmek bulamadı ama halen daha bize hakkımız olan parayı vermiyor. Durum gerçekten çok kötü. Hükümetin bir an önce, ekonomi konusunda bir çare bulması lazım, yoksa durum daha da kötüye gidecek.”

Cahit Lütfioğlu: “Durum gerçekten çok kötü”

“Şu anda her şey gerçekten çok kötü. Hem bölge, hem de ülke açısından kötü bir süreç yaşıyoruz. Hükümet ekonomik anlamda hiçbir şey yapmıyor. Şu anda köyümüzde insan yok ve köyümüzdeki esnaf arkadaşlar yana yana müşteri bekliyor. Aslında sadece köyümüzde değil, eminim ki, tüm bölgelerde böyle. Sözde insanlara 3 kez 1500 TL verilecekti ve bu bir kez verildi. İnsanımızın alım gücü düşüyor. Öğrenci taşımacılığı yapanların devletten 10 günlük alacağı var ve bu aylardır verilmiyor. Evini geçindirmek için bu paraya ihtiyacı olan insanlar var. Hükümetin buna bir çare üretmesi lazım.”

Ekrem Tuğay: “Kapanmayalım ama önlem alalım”

“Siyasetçiler bu bölgeyi seçimden seçimden hatırlıyor. Onun dışında arayan, soran yok. Gençlerimizin hepsi işsiz ve ekonomik kötü durumda. Salgının ikinci dalgasından ben korkmuyorum ama bunun da olması ve bu salgınla da yüzleşmemiz lazım. Ekonomimiz zaten yerlerde. Bir de her zaman kapanırsak, iyiden batmaya sürükleniriz. Kapanmayalım diyoruz ama önlem almalıyız. Bugün baktığımızda bir pandemi hastanemiz bile yok. Bu hastane acil olarak devreye girmesi lazım”

Sultan Eriman: “Mutfağımıza bile eskisi kadar alışveriş yapamıyoruz”

“Eskiden bölgemiz canlıydı ama artık şimdi o canlılık kalmadı. Öğrencilerin kaçması ve turistlerin gelmemesinden dolayı bölgemiz oldukça sessiz kaldı. Bunun yanında genel anlamda da ekonomik sıkıntılar var. Mutfağımıza bile eskisi kadar alışveriş yapamıyoruz. Bu bakımdan tasarruflu davranmak durumundayız.”

Namaziye Alnur: “Hayat günden güne daha pahalı hale geliyor”

Salgınla ilgili olarak son günlerde çıkan haberler bizi oldukça tedirgin ediyor. Umarım, bu salgın kısa sürede yayılmaz. Bunun yanında ekonomi de oldukça kötü. Markete gidip iki çanta malzemeye 200 TL verdik. Et fiyatlarından dolayı kasaba da gidilmez oldu. Hayat günden güne daha pahalı hale geliyor. Hükümetin bu konuda bir çare üretmesi lazım. Durum oldukça kötü”