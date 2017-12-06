HAYAT ‘DAHA’ PAHALI

Fehime ALASYA

Hayat pahalılığından yaka silken vatandaş, en büyük etkenin döviz ve bunun yanı sıra uygulanan zamların olduğunu belirtti. Lüks alışverişten elini çektiğini anlatan vatandaş, sadece acil ihtiyaçlara ve market alışverişine yönelmiş durumda… Burhan Akcan: “Hiçbir şey alamıyoruz, korkuyoruz” Döndü Özdemir: “Meyve, sebzeler el yakıyor…” Mustafa Dönmez: “Soba yakmaya, elektrik, tüp gaz kullanmaya korkuyoruz” Kaan Kılıç: “Artık market alışverişlerinde bile bütçemizi kıstık” Burak Kalkan: “Hem markete gitmeye hem alışverişe çıkmaya hem de restoranda yemek yemeye korkar olduk…” Mehmet Sabır: “Geçinebilmek için ‘cambaz’ olmak gerekiyor” Rauf cem Aslantaş: “Bizi daha zor günler bekliyor…” Özkan Tıknaz: “Döviz üzerine yapılan zamlar ise hayat pahalılığının, geçim derdinin tuzu biberi…” Asya Çağla Ardaoğlu: “Markette en çok sebze, meyve ve et ürünleri cebimizi yakıyor”

Hayat pahalılığından dert yanan vatandaş, yapılan zamların bunu daha da katladığını ifade etti.

“Markete gitmeye korkuyoruz diyen vatandaşlar, adada birçok giderin döviz olduğundan yakındı.

Market reyonlarında 5 TL’den ucuz meyve kalmadığını ifade eden birçok kişi, bunun yanında et ve et ürünlerinin de bastın pahasına olduğunu belirtti.

“Pahalılık aldı başını gidiyor ama herkesin maaşı aynı” diyen vatandaş, dövizin bu pahalılıkta büyük rolü olduğunu düşünüyor…

“Geçinebilmek için ‘cambaz’ olmak gerekiyor” diyen vatandaş, asgari ücretlinin gelirinin Türk Lirası iken tüm giderlerinin döviz olmasını eleştirdi, bu durumun geçinebilmeyi imkânsız kıldığını ifade etti.

Vatandaş, aile bütçesinden çok büyük bir payın marketler için, özellikle sebze, meyve ve et ürünlerine harcandığını ifade etti.

Gelecek için karamsar olduğunu belirten bazı vatandaşlar, “Bizi daha da zor günler bekliyor…” diyerek kendini ifade ederken, pek çok kişi ise asgari ücret ile geçinmenin neredeyse imkânsız olduğunu savundu.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Burhan Akcan: “Hiçbir şey alamıyoruz, korkuyoruz”

Kiralar çok yüksek, belimizi büküyor, ihtiyaçlarımızı acil veya lüks diye ayırmak zorunda kalıyor, markete bile girmeye korkuyoruz. Adada nereye elimizi atsak döviz, hiçbir şey alamıyoruz, korkuyoruz.

Döndü Özdemir: “Meyve, sebzeler el yakıyor…”

Her şey fahiş fiyatına, Türkiye ile Kıbrıs arasında dağlar kadar fark var. Pahalılık aldı başını gidiyor ama herkesin maaşı aynı… Özellikle markete gitmeye korkuyoruz, meyve, sebzeler el yakıyor…

Mustafa Dönmez: “Soba yakmaya, elektrik, tüp gaz kullanmaya korkuyoruz”

Pahalılık denince akla tüp gaz, akaryakıt gibi zam yapılan giderler geliyor. Market reyonlarındaki meyve ücretleri 5 TL’den başlıyor, daha ucuza bir şey yok, asgari ücretli nasıl geçinsin nasıl yiyip içsin…

Havalar soğuyor, soba yakmaya, elektrik, tüp gaz kullanmaya korkuyoruz…

Kaan Kılıç: “Artık market alışverişlerinde bile bütçemizi kıstık”

Meyve, sebze çok pahalı, mevsim meyveleri tüketmeye özen gösteriyoruz, onlar daha uygun fiyata ve daha sağlıklı oluyor. Artık market alışverişlerinde bile bütçemizi kıstık. Döviz ise adeta bizi ağlattı, her geçen gün yükselen döviz, hayatımızın her alanına olumsuz etki yaratıyor.

Burak Kalkan: “hem markete gitmeye hem alışverişe çıkmaya hem de restoranda yemek yemeye korkar olduk…”

Özellikle et çok pahalı, bunun yanında sebze ve meyveler de… Dışarıda ise her gece yemek yemek imkansız, hem markete gitmeye hem alışverişe çıkmaya hem de restoranda yemek yemeye korkar olduk…

Mehmet Sabır: “Geçinebilmek için ‘cambaz’ olmak gerekiyor”

En ucuz elmanın bile 5 TL’den başladığı bir yerde yaşıyorken, dilediğin gibi çarşıda pazarda alışveriş yapmak hayal…

Asgari ücretlinin tüm giderleri döviz iken geliri TL, bu durumda geçinebilmek için ‘cambaz’ olmak gerekiyor.

Rauf cem Aslantaş: “Bizi daha zor günler bekliyor…”

Hayat pahalılığı denince ilk akla gelen döviz oluyor. Bir şey almaya kalktığımızda ise tüccar hemen hesap makinesine sarılıyor, döviz üzerinden hesaplıyor. Bizi daha da zor günler bekliyor…

Önceleri Kıbrıs’ın güneyine geçip alışveriş yapardık, bazı ürünler daha karlı idi ama şimdi o da kalmadı, döviz çok yüksek, o taraftan da alış veriş yapmanın cazibesi kalmadı…

Özkan Tıknaz: “Döviz üzerine yapılan zamlar ise hayat pahalılığının, geçim derdinin tuzu biberi…”

Geçim sıkıntısı çok zor, vatandaş okul ve ev geçim derdine düştü. Kazançlar Türk Lirası ama giderler döviz, o yüzden çok zor…

Bu ülkede kendi para birimimize geçmemiz gerek, çok zor ama başka kurtuluşumuz yok. Döviz üzerine yapılan zamlar ise hayat pahalılığının, geçim derdinin tuzu biberi…

Asya Çağla Ardaoğlu: “Markette en çok sebze, meyve ve et ürünleri cebimizi yakıyor”

Döviz aldı başını gidiyor, hal böyle iken de pahalılık kaçınılmaz oluyor. Geçinmek çok zor… Asgari ücret ile geçinmek ise imkansız bir hal alıyor. Markette en çok sebze, meyve ve et ürünleri cebimizi yakıyor. Bunlar da aile bütçemizden çok büyük bir pay alıyor…