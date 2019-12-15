Girne'nin ve Akçiçek Hastanesi'nin sevilen, özverili hekimlerinden, iç hastalıkları uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi önceki gün Lapta'da arabada kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 54 yaşındaki Suat Ateşli ile ilgili duygu dolu bir paylaşım yaptı.

İşte Dr. Hüdaverdi'nin paylaşımı:

Gözlerindeki ışıltıyı görene kadar devam ettik...

Nice hayatları var, umutları var, bekleyenleri, sevenleri, arkadaşları ve ailesi.....

Gözündeki ışıltıyı göremedik ve bir okadar çılgına dönmüşcesine hayata tutunmasını sağlamaya çalıştık.....

Bir ara geliyorum dedi.. sonra tekrar gitti...

9- 10 kez kalbine şok verdik..

evlatlarını tanımasak bile, gözümüzün önünde onları gördük....

Ne olurdu şans verse..

Ekip hazır bizi bekliyordu.

Lefkoşa Yolunda kalbine giderken 3 kez daha şok verdik...

Bir tık demedi kalbi.....:((((

Hayat bu kadar kısa mı??

Gözlerinde onu gördüm...

hayır dedim dön hade...

Tüm sağlık çalışanlarımız canla başla göğsüne canımızı verircesine can vermeye çalıştık...

Donuk gözler bize baktı sadece..

Hayat bukadarmış...

Allah rahmet eylesin..

54 yaşında..

arabasıyla sabah 3 de yola çıktı ve yarı yolda arabasında fenalaşıp arabasında müdahale ettiğimiz kişi..

Allah rahmet eylesin..