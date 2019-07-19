“Hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın”

Üniversite öğrencisi Munzur Tapancı, Psikoloji eğitiminin yanı sıra çocukluğundan beri ‘hip-hop ve rap müzikle’ uğraşıyor. Tapancı, yaptığı müziği anlatıyor…

“Benden küçük veya yaşıtlarım, eğer müzik üretmek veya herhangi bir şey yapmak istiyorsa onlara tavsiyem: utanmasınlar…”

Dila ŞİMŞEK

Üniversite öğrencisi Munzur Tapancı, Psikoloji eğitiminin yanı sıra çocukluğundan beri ‘hip-hop ve rap müzikle’ uğraşıyor.

Sosyal medya üzerinden kendisine bir kanal açarak şarkılarını tanıtan Tapancı, söz yazarlığı yapıyor, müziği tamamen kendisi üretiyor.

“Rap aşığıyım”

Elektronik alt yapıda söz yazarak, rap şeklinde şarkı söyleyen Tapancı, “Henüz profesyonel bir aşamada değilim. Ancak ürettiğim müziği, internette paylaşmaya başladım. 2008’den beri, daha doğrusu kendimi keşfettiğimden beri rap dinliyorum, çok büyük bir tutkum var” diyor.

“Arkadaşlarım bana teşvik oldu”

Kıbrıs’a okumak için gelip, 2016’da kendisi gibi müzik üreten ve dans eden insanlarla tanışmış. Arkadaşlarının üretimi ise, kendisine bir teşvik kaynağı olmuş. Böylelikle söz yaıp, melodisini üreterek ses kayıtları almaya başlamış. Öncelikle ‘Soundcloud’ uygulamasında bunu tanıtmaya başlayan Tapancı, şimdilerde ‘Youtube’da da yer alıyor.

“Ailem tam destek oldu”

Ailesinin ve arkadaşlarının tam destek olduğunu söyleyen Tapancı, “Herkes bana ‘geç bile kaldın’ dedi… Bu da beni motive ediyor tabii. Son birkaç aydır daha düzgün kayıt alarak paylaşımlarda bulunuyorum” diye devam ediyor.

“Beni destekleyen insanlar olduğunu görünce kendimi daha iyi hissetmeye başladım”

Tapancı, “Bu hep yapmak istediğim bir şeydi. Böyle bir ortam yakalayıp beni destekleyen insanlar olduğunu görünce kendimi daha iyi hissetmeye başladım” şeklinde konuşuyor.

Psikoloji bölümünü çocukluğundan beri istediğini belirten Tapancı, bu mesleği de yapmak istediğini dile getiriyor.

“Rap, tarzıyla, kullandığı dili ile, sokak hali ile aslında insanların biraz çekindiği bir müzik türü gibiydi”

Tapancı, üretimin önemine vurgu yaparak “Benden küçük veya yaşıtlarım, eğer müzik üretmek veya herhangi bir şey yapmak istiyorsa onlara tavsiyem: utanmasınlar… Ne ürün çıkarırlarsa paylaşsınlar, yapmaktan çekinmesinler. Rap biraz altta kalmış, ezilmiş bir müzik türüydü. Son bir senedir popülerleşti. Ben önceden dinlerken çekinirdim, ama artık bu tabuları yeniyoruz. Rap, tarzıyla, kullandığı dili ile, sokak hali ile aslında insanların biraz çekindiği bir müzik türü gibiydi. Şimdi benim müziklerim çocuğum gibi, çok önem veriyorum…Yapıcı eleştirilere de açığım”