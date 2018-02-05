İş Kadınları Derneğinin geleneksel “Hayalleriniz Sizinle Sınırlı” adlı etkinliği yapıldı.



Malpas Otel’de gün boyu süren etkinlikte Dernek Başkanı Şenay Ekingen’in açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da katılımcılara hitap etti.



Etkinlikte çeşitli konuşmacılar sunumlar yaptı, girişimci kadınlar “rol model” konulu inter aktif çalışmaya katıldı.

İKD Başkanı Ekingen konuşmasında, kadınların desteklenerek; gençlerin de motive edilip yönlendirme programları, eğitimle desteklenmek sureti ile ekonomiye kanalize edilmesi gerektiğini vurguladı. Ekingen, “Ancak bu sadece sivil toplum örgütünün çabası ile olmaz. Bu konuda yetkililerin uzun solluklu hedef ve programlar düzenlemesi gerekir” dedi

Meral Akıncı da, “Kadının üretime korkmadan katılması gerekir” dedi.

Oturumlarda söz alan Fatma Güven Lisaniler “ülke ve bölge ekonomisi fotoğrafı ve sürdürülebilirlik sınırı aşıldı mı” başlıklı bir sunum yaptı.



Mehmet Saydam da, “Kadınların birleşip sermaye koydukları işler başarılı olur” dedi.

İletişim tasarımı başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu da, “iletişimin bir sihir olduğunu” belirtti. “İnsanın hayallerden beslendiğini, düşünmekten öğrendiğini” anlatan Adiloğlu, günümüzde internet reklamlarının çok önemli olduğuna değindi

Serap Derim, Fatma S. Garanti ve Nursel Ekici de “rol model” konusunda sunumlar yaptı.